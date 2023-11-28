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Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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02:53 28.11.2023 (обновлено: 02:54 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912259906.html
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 28.11.2023
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине
Уровень военной поддержки Украины Западом оказался недостаточным, из-за чего Киев ожидают сложности в военном плане, заявил президент Чехии Петр Павел в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:53
2023-11-28T02:54
в мире
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чехия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уровень военной поддержки Украины Западом оказался недостаточным, из-за чего Киев ожидают сложности в военном плане, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Corriere della Sera.Отвечая на вопрос, справился ли Запад с военной поддержкой Украины, чешский президент с сожалением указал, что нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные военные действия."Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами", - посетовал Павел. По его словам, в странах, поддерживающих Украину, растет неуверенность, при этом нынешняя зима будет чрезвычайно трудной для самих украинцев из-за разрушения инфраструктуры."Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", - заявил Павел.При этом он добавил, что такое положение дел "не очень благоприятно" для продолжения наступательных действий ВСУ, а также создает "неуверенность", мешающую военному планированию в Киеве.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента России Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось.Неудачи украинской армии признавал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала The Economist он написал, что Киев зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Военный также посетовал, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912151039.html
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в мире, украина, чехия, петр павел, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Чехия, Петр Павел, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине

Президент Чехии Павел заявил, что Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уровень военной поддержки Украины Западом оказался недостаточным, из-за чего Киев ожидают сложности в военном плане, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Corriere della Sera.
Отвечая на вопрос, справился ли Запад с военной поддержкой Украины, чешский президент с сожалением указал, что нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные военные действия.
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"Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами", - посетовал Павел. По его словам, в странах, поддерживающих Украину, растет неуверенность, при этом нынешняя зима будет чрезвычайно трудной для самих украинцев из-за разрушения инфраструктуры.
"Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", - заявил Павел.
При этом он добавил, что такое положение дел "не очень благоприятно" для продолжения наступательных действий ВСУ, а также создает "неуверенность", мешающую военному планированию в Киеве.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам президента России Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось.
Неудачи украинской армии признавал главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала The Economist он написал, что Киев зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Военный также посетовал, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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В миреУкраинаЧехияПетр ПавелВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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