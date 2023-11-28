https://ria.ru/20231128/ukraina-1912253077.html

Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ

Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ

Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:04

2023-11-28T00:04

2023-11-28T00:04

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россия

сша

сергей лавров

алексей данилов

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и инвентаризации, сообщили в понедельник в украинском минобороны. "Минобороны Украины и посольство США договорились о расширенном мониторинге окончательного использования оружия, что предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Отмечается, что некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения. Во исполнение этой задачи, как передает пресс-служба, была подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция. Из сообщения следует, что отныне необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять минобороны с иностранными партнерами. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров. Как сообщает украинское издание Кorrespondent, центр по контролю базируется в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте, в нем работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, алексей данилов, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины