Рейтинг@Mail.ru
Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912253077.html
Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ
Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ
Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:04
2023-11-28T00:04
украина
россия
сша
сергей лавров
алексей данилов
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c34deecc0a4d17efcbede09ca45d7188.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и инвентаризации, сообщили в понедельник в украинском минобороны. "Минобороны Украины и посольство США договорились о расширенном мониторинге окончательного использования оружия, что предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Отмечается, что некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения. Во исполнение этой задачи, как передает пресс-служба, была подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция. Из сообщения следует, что отныне необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять минобороны с иностранными партнерами. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров. Как сообщает украинское издание Кorrespondent, центр по контролю базируется в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте, в нем работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791482_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f967628937c70eb748ce0eeef7a672ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, алексей данилов, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Алексей Данилов, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ

Минобороны Украины: Киев и США договорились усилить мониторинг военной помощи

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и инвентаризации, сообщили в понедельник в украинском минобороны.
«
"Минобороны Украины и посольство США договорились о расширенном мониторинге окончательного использования оружия, что предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Отмечается, что некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения. Во исполнение этой задачи, как передает пресс-служба, была подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция.
Из сообщения следует, что отныне необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять минобороны с иностранными партнерами.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров. Как сообщает украинское издание Кorrespondent, центр по контролю базируется в штаб-квартире европейского командования ВС США в Штутгарте, в нем работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля
26 ноября, 22:39
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровАлексей ДаниловДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала