https://ria.ru/20231128/udo-1912389126.html

Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет - РИА Новости, 28.11.2023

Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:35

2023-11-28T15:35

2023-11-28T15:35

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех. Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Авторы законопроекта предлагают установить, что условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет. "Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отмечается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20221031/sizo-1827500176.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия