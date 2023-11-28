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Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет - РИА Новости, 28.11.2023
Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:35
2023-11-28T15:35
2023-11-28T15:35
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех. Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Авторы законопроекта предлагают установить, что условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет. "Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отмечается в пояснительных материалах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
В России разрешили условно-досрочное освобождение женщин с детьми до четырех лет
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех.
Согласно существующим нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Авторы законопроекта предлагают установить, что условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет.
"Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми", - отмечается в пояснительных материалах.
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