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"Уничтожат": немецкий генерал забил тревогу из-за хода России
"Уничтожат": немецкий генерал забил тревогу из-за хода России - РИА Новости, 28.11.2023
"Уничтожат": немецкий генерал забил тревогу из-за хода России
Украину ожидает крайне трудная зима, поскольку она может потерять объекты критической инфраструктуры из-за колоссальных ударов России, заявил в эфире канала... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
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welt
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украину ожидает крайне трудная зима, поскольку она может потерять объекты критической инфраструктуры из-за колоссальных ударов России, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Россия <…> может уничтожить объекты критической инфраструктуры дальнобойной артиллерией и ракетами. <…> Украина столкнется с холодной зимой", — отметил он.Катер также предположил, что с наступлением зимы увеличится противостояние в воздухе.Украинские СМИ сообщали об атаках на Киев и область несколькими группами БПЛА с разных направлений ночью и утром 25 ноября. Минэнерго Украины предупреждало об отключениях электричества в результате повреждений линий электропередач.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Welt, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
"Уничтожат": немецкий генерал забил тревогу из-за хода России
Генерал Катер: Украину ждет тяжелая зима из-за мощных ударов России