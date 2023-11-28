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Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону - РИА Новости, 28.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:42 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/turagentstva-1912346276.html
Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону
Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону - РИА Новости, 28.11.2023
Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону
Минкультуры и туризма Подмосковья приглашает турагентства России принять участие в бесплатных инфотурах по региону, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:42
2023-11-28T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туризм
министерство культуры московской области
туры
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минкультуры и туризма Подмосковья приглашает турагентства России принять участие в бесплатных инфотурах по региону, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Туры проходят с 27 ноября по 19 декабря. Для регистрации участника от туроператора/турагента нужно будет заполнить специальную форму. 29 ноября тур пройдет в Истру. Участники тура посетят музей "Новый Иерусалим", Новоиерусалимский монастырь, побывают в деревне хасок "Рузская Аляска" 1 декабря группа отправится в Солнечногорск. Участники побывают в усадьбе Середниково, музее "Еда Руси", усадьбе Шахматово.
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московская область (подмосковье), туризм, министерство культуры московской области, туры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туризм, Министерство культуры Московской области, Туры

Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону

© iStock.com / Vadim_NefedovНовоиерусалимский монастырь в Московской области
Новоиерусалимский монастырь в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / Vadim_Nefedov
Новоиерусалимский монастырь в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минкультуры и туризма Подмосковья приглашает турагентства России принять участие в бесплатных инфотурах по региону, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Туры проходят с 27 ноября по 19 декабря. Для регистрации участника от туроператора/турагента нужно будет заполнить специальную форму.
29 ноября тур пройдет в Истру. Участники тура посетят музей "Новый Иерусалим", Новоиерусалимский монастырь, побывают в деревне хасок "Рузская Аляска"
1 декабря группа отправится в Солнечногорск. Участники побывают в усадьбе Середниково, музее "Еда Руси", усадьбе Шахматово.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ТуризмМинистерство культуры Московской областиТуры
 
 
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