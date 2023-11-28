https://ria.ru/20231128/turagentstva-1912346276.html

Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону

Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону - РИА Новости, 28.11.2023

Минкультуры Подмосковья пригласило турагентства РФ в инфотуры по региону

Минкультуры и туризма Подмосковья приглашает турагентства России принять участие в бесплатных инфотурах по региону, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:42

2023-11-28T13:42

2023-11-28T13:42

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минкультуры и туризма Подмосковья приглашает турагентства России принять участие в бесплатных инфотурах по региону, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Туры проходят с 27 ноября по 19 декабря. Для регистрации участника от туроператора/турагента нужно будет заполнить специальную форму. 29 ноября тур пройдет в Истру. Участники тура посетят музей "Новый Иерусалим", Новоиерусалимский монастырь, побывают в деревне хасок "Рузская Аляска" 1 декабря группа отправится в Солнечногорск. Участники побывают в усадьбе Середниково, музее "Еда Руси", усадьбе Шахматово.

https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889581915.html

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московская область (подмосковье), туризм, министерство культуры московской области, туры