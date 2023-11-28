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ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи" - РИА Новости, 28.11.2023
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14:23 28.11.2023 (обновлено: 14:55 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/tsb-1912360848.html
ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"
ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи" - РИА Новости, 28.11.2023
ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"
Ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" недопустима и близка к преступлению, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:23
2023-11-28T14:55
экономика
россия
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" недопустима и близка к преступлению, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута."Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком, — сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".Центральный банк пока не получал жалоб от инвесторов, уточнил Мамута. Кроме того, он подтвердил, что биржа не подавала заявлений о банкротстве."Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было, очевидно, манипулирование ценными бумагами", — отметил представитель Банка России.Мамута не стал прогнозировать сроки разбирательства. Он допустил, что причиной подобной ситуации могла стать случайность, но это маловероятно. По его мнению, кто-то мог заработать на резком падении и восстановлении рынка.
https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912222118.html
https://ria.ru/20231107/spb-1907878153.html
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экономика, россия, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"

ЦБ: ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" близка к преступлению

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" недопустима и близка к преступлению, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.
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"Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком, — сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".

В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о регистрации заявления "СПБ биржи" о банкротстве. При этом сама биржа подчеркнула, что не подавала его. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление. Утром ее акции после новостей падали почти на 35 процентов — до 63,8 рубля, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели всего на десять процентов.

Центральный банк пока не получал жалоб от инвесторов, уточнил Мамута. Кроме того, он подтвердил, что биржа не подавала заявлений о банкротстве.
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"Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было, очевидно, манипулирование ценными бумагами", — отметил представитель Банка России.
Мамута не стал прогнозировать сроки разбирательства. Он допустил, что причиной подобной ситуации могла стать случайность, но это маловероятно. По его мнению, кто-то мог заработать на резком падении и восстановлении рынка.
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