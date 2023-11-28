https://ria.ru/20231128/tsb-1912360848.html

ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"

ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи" - РИА Новости, 28.11.2023

ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"

Ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" недопустима и близка к преступлению, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:23

2023-11-28T14:23

2023-11-28T14:55

экономика

россия

михаил мамута

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" недопустима и близка к преступлению, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута."Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком, — сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".Центральный банк пока не получал жалоб от инвесторов, уточнил Мамута. Кроме того, он подтвердил, что биржа не подавала заявлений о банкротстве."Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было, очевидно, манипулирование ценными бумагами", — отметил представитель Банка России.Мамута не стал прогнозировать сроки разбирательства. Он допустил, что причиной подобной ситуации могла стать случайность, но это маловероятно. По его мнению, кто-то мог заработать на резком падении и восстановлении рынка.

https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912222118.html

https://ria.ru/20231107/spb-1907878153.html

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экономика, россия, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф)