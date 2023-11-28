В Киеве объявили воздушную тревогу
Киевские власти объявили в городе воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
Ранее тревога была объявлена в шести регионах на юге и востоке Украины, после чего распространилась на Киевскую и три соседние области в центре и на западе страны.
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"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.