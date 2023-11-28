https://ria.ru/20231128/trevoga-1912509485.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:07

2023-11-28T23:07

2023-11-28T23:23

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.Ранее тревога была объявлена в шести регионах на юге и востоке Украины, после чего распространилась на Киевскую и три соседние области в центре и на западе страны. "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины