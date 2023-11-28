https://ria.ru/20231128/trevoga-1912496046.html
Воздушную тревогу объявили в шести областях на востоке и юге Украины
Воздушную тревогу объявили в шести областях на востоке и юге Украины - РИА Новости, 28.11.2023
Воздушную тревогу объявили в шести областях на востоке и юге Украины
Воздушная тревога объявлена в шести областях на востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:46
2023-11-28T20:46
2023-11-28T20:46
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях на востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Согласно информации ресурса, тревога звучит на территории Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
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Воздушную тревогу объявили в шести областях на востоке и юге Украины
В Сумской, Полтавской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу