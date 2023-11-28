https://ria.ru/20231128/trevoga-1912369949.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:45
2023-11-28T14:45
2023-11-28T14:51
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сначала сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях. Через некоторое время он охватил всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html
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украина, вооруженные силы рф, кировоградская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Кировоградская область, В мире
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны