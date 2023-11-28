https://ria.ru/20231128/trevoga-1912281320.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:23
2023-11-28T09:23
2023-11-28T09:23
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской сигнал тревоги прозвучал одновременно – в 9.14 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231128/rotatsiya-1912264413.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской сигнал тревоги прозвучал одновременно – в 9.14 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ