https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине

В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине - РИА Новости, 28.11.2023

В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине

В Польше потребовали от Украины вернуть Львов после заявления мэра города о протесте польских перевозчиков на границе со страной, пишет Do Rzeczy со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:15

2023-11-28T18:15

2023-11-28T18:15

политика

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украина

польша

львов

андрей садовый

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Польше потребовали от Украины вернуть Львов после заявления мэра города о протесте польских перевозчиков на границе со страной, пишет Do Rzeczy со ссылкой на слова активистки Каи Годек.Мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал протесты, назвав участников "группой маргиналов" и заявив, что такими действиями Польша сводит на нет всю помощь Варшавы Украине."Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю", — процитировали журналисты ответ Годек на критику украинского политика.Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.

https://ria.ru/20231128/lozh-1912379753.html

https://ria.ru/20231128/khod-1912390206.html

украина

польша

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политика, в мире, украина, польша, львов, андрей садовый, владимир зеленский