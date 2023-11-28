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В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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18:15 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html
В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине
В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине - РИА Новости, 28.11.2023
В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине
В Польше потребовали от Украины вернуть Львов после заявления мэра города о протесте польских перевозчиков на границе со страной, пишет Do Rzeczy со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:15
2023-11-28T18:15
политика
в мире
украина
польша
львов
андрей садовый
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Польше потребовали от Украины вернуть Львов после заявления мэра города о протесте польских перевозчиков на границе со страной, пишет Do Rzeczy со ссылкой на слова активистки Каи Годек.Мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал протесты, назвав участников "группой маргиналов" и заявив, что такими действиями Польша сводит на нет всю помощь Варшавы Украине.&quot;Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю&quot;, — процитировали журналисты ответ Годек на критику украинского политика.Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.
https://ria.ru/20231128/lozh-1912379753.html
https://ria.ru/20231128/khod-1912390206.html
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политика, в мире, украина, польша, львов, андрей садовый, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, Польша, Львов, Андрей Садовый, Владимир Зеленский
В Польше выдвинули неожиданное требование к Украине

Do Rzeczy: в Польше потребовали от Украины вернуть Львов

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Польше потребовали от Украины вернуть Львов после заявления мэра города о протесте польских перевозчиков на границе со страной, пишет Do Rzeczy со ссылкой на слова активистки Каи Годек.
Мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал протесты, назвав участников "группой маргиналов" и заявив, что такими действиями Польша сводит на нет всю помощь Варшавы Украине.
«

"Львов должен вернуться в состав Польши. Вы получили его от СССР совершенно необоснованно. Я просто напоминаю", — процитировали журналисты ответ Годек на критику украинского политика.

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Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели. В субботу Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает сложности на западной границе из-за "политических шагов" соседей, при этом он выразил надежду, что ситуация разрешится.
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