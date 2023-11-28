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Трамп не собирается посещать инаугурацию Милея, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
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01:48 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/tramp-1912257253.html
Трамп не собирается посещать инаугурацию Милея, сообщили СМИ
Трамп не собирается посещать инаугурацию Милея, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Трамп не собирается посещать инаугурацию Милея, сообщили СМИ
Дональд Трамп, вероятнее всего, пропустит декабрьскую инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что Милей ранее анонсировал... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T01:48
2023-11-28T01:48
аргентина
буэнос-айрес (город)
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, вероятнее всего, пропустит декабрьскую инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что Милей ранее анонсировал готовящийся визит бывшего экс-лидера США, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. "В настоящее время ничего не запланировано", - сказал собеседник агентства, добавив, что в свете обвинений против экс-президента и предстоящих в 2024 году выборов в США совершить такую поездку в краткосрочной перспективе "будет сложно". Пресс-служба Милея на минувшей неделе сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с избранным президентом сказал, что посетит Буэнос-Айрес для встречи с ним. При этом пресс-служба не уточнила, обсуждалась ли в ходе беседы конкретная дата поездки. Трамп в числе первых влиятельных политиков в США поздравил Милея с победой на президентских выборах и заявил, что тот сделает страну "снова великой". Сам Милей принадлежит к крайне правому политическому лагерю. Ожидается, что он вступит в должность 10 декабря.
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аргентина
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аргентина, буэнос-айрес (город), дональд трамп, в мире, сша
Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дональд Трамп, В мире, США
Трамп не собирается посещать инаугурацию Милея, сообщили СМИ

Reuters: Трамп пропустит инаугурацию Милея, хотя и обещал посетить Аргентину

© AP Photo / George Walker IVДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / George Walker IV
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, вероятнее всего, пропустит декабрьскую инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что Милей ранее анонсировал готовящийся визит бывшего экс-лидера США, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
«
"В настоящее время ничего не запланировано", - сказал собеседник агентства, добавив, что в свете обвинений против экс-президента и предстоящих в 2024 году выборов в США совершить такую поездку в краткосрочной перспективе "будет сложно".
Пресс-служба Милея на минувшей неделе сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с избранным президентом сказал, что посетит Буэнос-Айрес для встречи с ним. При этом пресс-служба не уточнила, обсуждалась ли в ходе беседы конкретная дата поездки.
Трамп в числе первых влиятельных политиков в США поздравил Милея с победой на президентских выборах и заявил, что тот сделает страну "снова великой". Сам Милей принадлежит к крайне правому политическому лагерю. Ожидается, что он вступит в должность 10 декабря.
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АргентинаБуэнос-Айрес (город)Дональд ТрампВ миреСША
 
 
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