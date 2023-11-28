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США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
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09:25 28.11.2023 (обновлено: 12:13 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ
Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:25
2023-11-28T12:13
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
ибрагим калын
массачусетский технологический институт
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АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK). &quot;США пишут огромное письмо, а под ним написано: &quot;Следуйте этим правилам&quot;. Это угроза. Пишут, что сегодня с вами ничего не случится, но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля с нами, мы вас поймаем&quot;, — рассказал собеседник издания.Как сообщил ранее американский Минфин, замглавы ведомства Брайан Нельсон посетит Турцию, чтобы обсудить с местными чиновниками санкции против России. По данным агентства Блумберг, Вашингтон, в частности, обеспокоен отказом Анкары присоединиться к рестрикциям в отношении российских судов, авиакомпаний и пригрозил вторичными санкциями. Нельсон курирует в министерстве "борьбу с терроризмом и финансовую разведку", это его второй визит в Турцию. Дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов СМИ по теме санкций против России и не приемлет угрожающего тона. Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912270520.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, массачусетский технологический институт
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Ибрагим Калын, Массачусетский технологический институт
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ

Aydınlık: США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK).
«

"США пишут огромное письмо, а под ним написано: "Следуйте этим правилам". Это угроза. Пишут, что сегодня с вами ничего не случится, но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля с нами, мы вас поймаем", — рассказал собеседник издания.

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Источник отверг обвинения в адрес Турции в обходе антироссийских санкций
07:19
Как сообщил ранее американский Минфин, замглавы ведомства Брайан Нельсон посетит Турцию, чтобы обсудить с местными чиновниками санкции против России. По данным агентства Блумберг, Вашингтон, в частности, обеспокоен отказом Анкары присоединиться к рестрикциям в отношении российских судов, авиакомпаний и пригрозил вторичными санкциями.
Нельсон курирует в министерстве "борьбу с терроризмом и финансовую разведку", это его второй визит в Турцию. Дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов СМИ по теме санкций против России и не приемлет угрожающего тона.
Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.
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В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Мевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенИбрагим КалынМассачусетский технологический институт
 
 
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