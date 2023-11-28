https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ
Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:25
2023-11-28T09:25
2023-11-28T12:13
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
ибрагим калын
массачусетский технологический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904779164_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_24513e39b3c8f6daadcfa618d2e998d8.jpg
АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK). "США пишут огромное письмо, а под ним написано: "Следуйте этим правилам". Это угроза. Пишут, что сегодня с вами ничего не случится, но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля с нами, мы вас поймаем", — рассказал собеседник издания.Как сообщил ранее американский Минфин, замглавы ведомства Брайан Нельсон посетит Турцию, чтобы обсудить с местными чиновниками санкции против России. По данным агентства Блумберг, Вашингтон, в частности, обеспокоен отказом Анкары присоединиться к рестрикциям в отношении российских судов, авиакомпаний и пригрозил вторичными санкциями. Нельсон курирует в министерстве "борьбу с терроризмом и финансовую разведку", это его второй визит в Турцию. Дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов СМИ по теме санкций против России и не приемлет угрожающего тона. Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912270520.html
https://ria.ru/20231024/rubl-1904835311.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904779164_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6cc3aa1556a1980c4a8bc7dc10377ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, массачусетский технологический институт
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Ибрагим Калын, Массачусетский технологический институт
США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ
Aydınlık: США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией