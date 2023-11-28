https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html

США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ

США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией, пишут СМИ

Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:25

2023-11-28T09:25

2023-11-28T12:13

в мире

россия

турция

анкара (провинция)

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

ибрагим калын

массачусетский технологический институт

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АНКАРА, 28 ноя — РИА Новости. Представители турецких деловых кругов получали угрозы из США из-за продолжения торговли с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK). "США пишут огромное письмо, а под ним написано: "Следуйте этим правилам". Это угроза. Пишут, что сегодня с вами ничего не случится, но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля с нами, мы вас поймаем", — рассказал собеседник издания.Как сообщил ранее американский Минфин, замглавы ведомства Брайан Нельсон посетит Турцию, чтобы обсудить с местными чиновниками санкции против России. По данным агентства Блумберг, Вашингтон, в частности, обеспокоен отказом Анкары присоединиться к рестрикциям в отношении российских судов, авиакомпаний и пригрозил вторичными санкциями. Нельсон курирует в министерстве "борьбу с терроризмом и финансовую разведку", это его второй визит в Турцию. Дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов СМИ по теме санкций против России и не приемлет угрожающего тона. Мевлют Чавушоглу, занимавший до июня этого года пост министра иностранных дел Турции, ранее заявил, что Анкара не присоединяется к ограничениям против России, но не позволяет при этом их обходить. В свою очередь, экс-представитель президента республики, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын отмечал, что введение антироссийских санкций ударит по турецкому бизнесу.

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912270520.html

https://ria.ru/20231024/rubl-1904835311.html

россия

турция

анкара (провинция)

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в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, массачусетский технологический институт