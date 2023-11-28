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Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками - РИА Новости, 28.11.2023
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05:10 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/telemost-1912265038.html
Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками
Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками - РИА Новости, 28.11.2023
Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками
Двое бойцов 49-й армии ВС РФ, проходящих службу в Херсонской области, пообщались со своими родными в рамках специально организованного для них командованием... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:10
2023-11-28T05:10
россия
херсонская область
ставропольский край
северо-кавказский федеральный университет
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Двое бойцов 49-й армии ВС РФ, проходящих службу в Херсонской области, пообщались со своими родными в рамках специально организованного для них командованием телемоста, передает корреспондент РИА Новости. "Это наши молодые ребята, это студенты Северо-Кавказского федерального университета, настоящей альма-матер для профессионала, настоящей альма-матер для патриотов нашей страны, любящих свою страну, любящих родное Ставрополье. Ребята, которые находятся рядом со мной,… к ним больше всего подходит такая фраза, понятие как "герои нашего времени", - сказал на мероприятии заместитель командующего 49-й армии по военно-политической работе Александр Шувалов. Бойцы Кирилл Коник и Вадим Ломакин взяли академические отпуска в своем вузе, чтобы пройти службу в рядах Вооруженных сил России в зоне спецоперации. "После ранения (я) мог остаться дальше на гражданке и продолжить учиться. Но так как уже привязался к своим товарищам боевым и не хотел их бросать, и зная то, что происходит на фронте, решил вернуться к своим боевым товарищам", - сказал Ломакин. Телемост был организован между ставропольским военкоматом и временным расположением бойцов в Херсонской области. В ходе телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой. Минобороны России регулярно проводит телемосты из зоны проведения специальной венной операции между военнослужащими и их родными. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.
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россия, херсонская область , ставропольский край, северо-кавказский федеральный университет, безопасность
Россия, Херсонская область , Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный университет, Безопасность
Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками

Два бойца 49-й армии в зоне СВО пообщались со своими родными по телемосту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Двое бойцов 49-й армии ВС РФ, проходящих службу в Херсонской области, пообщались со своими родными в рамках специально организованного для них командованием телемоста, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Это наши молодые ребята, это студенты Северо-Кавказского федерального университета, настоящей альма-матер для профессионала, настоящей альма-матер для патриотов нашей страны, любящих свою страну, любящих родное Ставрополье. Ребята, которые находятся рядом со мной,… к ним больше всего подходит такая фраза, понятие как "герои нашего времени", - сказал на мероприятии заместитель командующего 49-й армии по военно-политической работе Александр Шувалов.
Бойцы Кирилл Коник и Вадим Ломакин взяли академические отпуска в своем вузе, чтобы пройти службу в рядах Вооруженных сил России в зоне спецоперации.
"После ранения (я) мог остаться дальше на гражданке и продолжить учиться. Но так как уже привязался к своим товарищам боевым и не хотел их бросать, и зная то, что происходит на фронте, решил вернуться к своим боевым товарищам", - сказал Ломакин.
Телемост был организован между ставропольским военкоматом и временным расположением бойцов в Херсонской области.
В ходе телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой.
Минобороны России регулярно проводит телемосты из зоны проведения специальной венной операции между военнослужащими и их родными. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.
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