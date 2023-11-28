https://ria.ru/20231128/telemost-1912265038.html

Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками

Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками - РИА Новости, 28.11.2023

Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками

Двое бойцов 49-й армии ВС РФ, проходящих службу в Херсонской области, пообщались со своими родными в рамках специально организованного для них командованием... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T05:10

2023-11-28T05:10

2023-11-28T05:10

россия

херсонская область

ставропольский край

северо-кавказский федеральный университет

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Двое бойцов 49-й армии ВС РФ, проходящих службу в Херсонской области, пообщались со своими родными в рамках специально организованного для них командованием телемоста, передает корреспондент РИА Новости. "Это наши молодые ребята, это студенты Северо-Кавказского федерального университета, настоящей альма-матер для профессионала, настоящей альма-матер для патриотов нашей страны, любящих свою страну, любящих родное Ставрополье. Ребята, которые находятся рядом со мной,… к ним больше всего подходит такая фраза, понятие как "герои нашего времени", - сказал на мероприятии заместитель командующего 49-й армии по военно-политической работе Александр Шувалов. Бойцы Кирилл Коник и Вадим Ломакин взяли академические отпуска в своем вузе, чтобы пройти службу в рядах Вооруженных сил России в зоне спецоперации. "После ранения (я) мог остаться дальше на гражданке и продолжить учиться. Но так как уже привязался к своим товарищам боевым и не хотел их бросать, и зная то, что происходит на фронте, решил вернуться к своим боевым товарищам", - сказал Ломакин. Телемост был организован между ставропольским военкоматом и временным расположением бойцов в Херсонской области. В ходе телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой. Минобороны России регулярно проводит телемосты из зоны проведения специальной венной операции между военнослужащими и их родными. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.

https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html

россия

херсонская область

ставропольский край

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россия, херсонская область , ставропольский край, северо-кавказский федеральный университет, безопасность