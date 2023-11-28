Военнослужащие 49-й армии пообщались по телемосту с родственниками
Два бойца 49-й армии в зоне СВО пообщались со своими родными по телемосту
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Двое бойцов 49-й армии ВС РФ, проходящих службу в Херсонской области, пообщались со своими родными в рамках специально организованного для них командованием телемоста, передает корреспондент РИА Новости.
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"Это наши молодые ребята, это студенты Северо-Кавказского федерального университета, настоящей альма-матер для профессионала, настоящей альма-матер для патриотов нашей страны, любящих свою страну, любящих родное Ставрополье. Ребята, которые находятся рядом со мной,… к ним больше всего подходит такая фраза, понятие как "герои нашего времени", - сказал на мероприятии заместитель командующего 49-й армии по военно-политической работе Александр Шувалов.
Бойцы Кирилл Коник и Вадим Ломакин взяли академические отпуска в своем вузе, чтобы пройти службу в рядах Вооруженных сил России в зоне спецоперации.
"После ранения (я) мог остаться дальше на гражданке и продолжить учиться. Но так как уже привязался к своим товарищам боевым и не хотел их бросать, и зная то, что происходит на фронте, решил вернуться к своим боевым товарищам", - сказал Ломакин.
Телемост был организован между ставропольским военкоматом и временным расположением бойцов в Херсонской области.
В ходе телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой.
Минобороны России регулярно проводит телемосты из зоны проведения специальной венной операции между военнослужащими и их родными. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.