https://ria.ru/20231128/tela-1912511666.html
В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни
В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни - РИА Новости, 29.11.2023
В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни
Тела двух человек, предположительно, русских, нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой, передает телеканал... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-28T23:57
2023-11-28T23:57
2023-11-29T10:38
бодрум
мугла (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558997_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_0c91c396036e2a36dc3b03972c533588.jpg
АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, русских, нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой, передает телеканал Habertűrk. "В районе Бодрум в Мугле на крутом склоне были обнаружены два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой. В ходе расследования было заявлено, что тела принадлежат матери и дочери русской национальности, а полиция начала масштабное расследование инцидента", - информирует телеканал. В ходе осмотра медицинскими бригадами установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. "После прокурорской проверки два тела были доставлены сначала в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20230917/khostel-1896818256.html
бодрум
мугла (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558997_120:0:869:562_1920x0_80_0_0_e93309c6de342a949d7f2898275ac0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бодрум, мугла (провинция)
Бодрум, Мугла (провинция)
В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни
В Бодруме нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни