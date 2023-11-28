https://ria.ru/20231128/tela-1912511666.html

В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни

В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни - РИА Новости, 29.11.2023

В Турции нашли два тела, предположительно, русских, завернутые в простыни

Тела двух человек, предположительно, русских, нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой, передает телеканал... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-28T23:57

2023-11-28T23:57

2023-11-29T10:38

бодрум

мугла (провинция)

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АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Тела двух человек, предположительно, русских, нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой, передает телеканал Habertűrk. "В районе Бодрум в Мугле на крутом склоне были обнаружены два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой. В ходе расследования было заявлено, что тела принадлежат матери и дочери русской национальности, а полиция начала масштабное расследование инцидента", - информирует телеканал. В ходе осмотра медицинскими бригадами установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. "После прокурорской проверки два тела были доставлены сначала в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20230917/khostel-1896818256.html

бодрум

мугла (провинция)

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бодрум, мугла (провинция)