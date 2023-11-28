https://ria.ru/20231128/tekhnologii-1912308617.html

Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий

Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий - РИА Новости, 28.11.2023

Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий

Россия первой в мире будет развивать принципиально новый технологический уклад, основанный на природоподобных технологиях, заявил глава Национального... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:26

2023-11-28T11:26

2023-11-28T14:08

технологии

россия

сочи

сша

владимир путин

михаил ковальчук

валерий фальков

российская академия наук

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СОЧИ, 28 ноя - РИА Новости. Россия первой в мире будет развивать принципиально новый технологический уклад, основанный на природоподобных технологиях, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Природоподобные технологии – технологии, воспроизводящие системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в естественный природный ресурсооборот. Ранее в ноябре президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству РФ в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в стране. "Указ президента - это фиксация впервые в мире того факта, что развивается совершенно новое, мощное направление, которое приведет к созданию принципиального нового технологического уклада - природоподобного", - сказал Ковальчук на тематической сессии III Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус. Природоподобные технологии обеспечат устойчивое развитие человечества на фоне ограниченности ресурсов, пояснил он. Эти технологии пытались в свое время развивать США, но безуспешно отметил Ковальчук: "Это у них закончилось реально ничем, как мы видим, сегодня они это сами признают". "Конечно, эту масштабную задачу мы не будем решать отдельно от Российской академии, поскольку здесь важно ответить на первый вопрос - определить принципы и критерии отнесения тех или иных технологий к природоподобным", - в свою очередь сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Я очень беспокоюсь, чтобы у нас завтра в погоне за модой не стали маркировать любые технологии на потребу дня природоподобными. Вот нам важно этого не допустить и со всей тщательностью, с опорой на действительно подлинную науку, на Российскую академию наук, на Курчатовский институт, задействовать хорошую экспертизу для выработки этих принципов и критериев", - добавил министр. Согласно указу, кабинету министров надо будет определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, оценить состояние этих технологий в РФ, определить перспективы и приоритеты их развития, а также объем и источники финансирования реализации означенного плана. Научное руководство за выполнением плана, а также мониторинг и оценка научных результатов в области природоподобных технологий возлагаются на Курчатовский институт. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html

https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html

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сочи

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, сочи, сша, владимир путин, михаил ковальчук, валерий фальков, российская академия наук, курчатовский институт