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Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий - РИА Новости, 28.11.2023
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11:26 28.11.2023 (обновлено: 14:08 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/tekhnologii-1912308617.html
Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий
Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий - РИА Новости, 28.11.2023
Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий
Россия первой в мире будет развивать принципиально новый технологический уклад, основанный на природоподобных технологиях, заявил глава Национального... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:26
2023-11-28T14:08
технологии
россия
сочи
сша
владимир путин
михаил ковальчук
валерий фальков
российская академия наук
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СОЧИ, 28 ноя - РИА Новости. Россия первой в мире будет развивать принципиально новый технологический уклад, основанный на природоподобных технологиях, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Природоподобные технологии – технологии, воспроизводящие системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в естественный природный ресурсооборот. Ранее в ноябре президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству РФ в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в стране. "Указ президента - это фиксация впервые в мире того факта, что развивается совершенно новое, мощное направление, которое приведет к созданию принципиального нового технологического уклада - природоподобного", - сказал Ковальчук на тематической сессии III Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус. Природоподобные технологии обеспечат устойчивое развитие человечества на фоне ограниченности ресурсов, пояснил он. Эти технологии пытались в свое время развивать США, но безуспешно отметил Ковальчук: "Это у них закончилось реально ничем, как мы видим, сегодня они это сами признают". "Конечно, эту масштабную задачу мы не будем решать отдельно от Российской академии, поскольку здесь важно ответить на первый вопрос - определить принципы и критерии отнесения тех или иных технологий к природоподобным", - в свою очередь сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Я очень беспокоюсь, чтобы у нас завтра в погоне за модой не стали маркировать любые технологии на потребу дня природоподобными. Вот нам важно этого не допустить и со всей тщательностью, с опорой на действительно подлинную науку, на Российскую академию наук, на Курчатовский институт, задействовать хорошую экспертизу для выработки этих принципов и критериев", - добавил министр. Согласно указу, кабинету министров надо будет определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, оценить состояние этих технологий в РФ, определить перспективы и приоритеты их развития, а также объем и источники финансирования реализации означенного плана. Научное руководство за выполнением плана, а также мониторинг и оценка научных результатов в области природоподобных технологий возлагаются на Курчатовский институт. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html
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технологии, россия, сочи, сша, владимир путин, михаил ковальчук, валерий фальков, российская академия наук, курчатовский институт
Технологии, Россия, Сочи, США, Владимир Путин, Михаил Ковальчук, Валерий Фальков, Российская академия наук, Курчатовский институт
Ковальчук рассказал о развитии природоподобных технологий

Ковальчук: Россия первой в мире будет развивать природоподобные технологии

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова"
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки Эффект Курчатова – Александрова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова". Архивное фото
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СОЧИ, 28 ноя - РИА Новости. Россия первой в мире будет развивать принципиально новый технологический уклад, основанный на природоподобных технологиях, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Природоподобные технологии – технологии, воспроизводящие системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в естественный природный ресурсооборот.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Путин поручил создать план по развитию природоподобных технологий
2 ноября, 15:36
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству РФ в течение полугода разработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в стране.
"Указ президента - это фиксация впервые в мире того факта, что развивается совершенно новое, мощное направление, которое приведет к созданию принципиального нового технологического уклада - природоподобного", - сказал Ковальчук на тематической сессии III Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус.
Природоподобные технологии обеспечат устойчивое развитие человечества на фоне ограниченности ресурсов, пояснил он.
Эти технологии пытались в свое время развивать США, но безуспешно отметил Ковальчук: "Это у них закончилось реально ничем, как мы видим, сегодня они это сами признают".
"Конечно, эту масштабную задачу мы не будем решать отдельно от Российской академии, поскольку здесь важно ответить на первый вопрос - определить принципы и критерии отнесения тех или иных технологий к природоподобным", - в свою очередь сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Я очень беспокоюсь, чтобы у нас завтра в погоне за модой не стали маркировать любые технологии на потребу дня природоподобными. Вот нам важно этого не допустить и со всей тщательностью, с опорой на действительно подлинную науку, на Российскую академию наук, на Курчатовский институт, задействовать хорошую экспертизу для выработки этих принципов и критериев", - добавил министр.
Согласно указу, кабинету министров надо будет определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, оценить состояние этих технологий в РФ, определить перспективы и приоритеты их развития, а также объем и источники финансирования реализации означенного плана.
Научное руководство за выполнением плана, а также мониторинг и оценка научных результатов в области природоподобных технологий возлагаются на Курчатовский институт.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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30 мая, 09:00
 
ТехнологииРоссияСочиСШАВладимир ПутинМихаил КовальчукВалерий ФальковРоссийская академия наукКурчатовский институт
 
 
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