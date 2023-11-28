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Матвиенко отметила важную деталь, которую показала Тегеранская конференция - РИА Новости, 28.11.2023
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00:25 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/tegeranskaya_konferentsiya-1912254100.html
Матвиенко отметила важную деталь, которую показала Тегеранская конференция
Матвиенко отметила важную деталь, которую показала Тегеранская конференция - РИА Новости, 28.11.2023
Матвиенко отметила важную деталь, которую показала Тегеранская конференция
Тегеранская конференция в 1943 году показала, что страны, имеющие разногласия, могут сесть за стол переговоров, однако Запад способен нарушать достигнутые... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:25
2023-11-28T00:25
сша
великобритания
европа
валентина матвиенко
франклин рузвельт
совет федерации рф
уинстон черчилль
брикс
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Тегеранская конференция в 1943 году показала, что страны, имеющие разногласия, могут сесть за стол переговоров, однако Запад способен нарушать достигнутые договоренности, если они не отвечают их интересам, не готов он к диалогу и сейчас, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Тегеране (Иран) 28 ноября — 1 декабря 1943 года состоялась конференция руководителей трех союзных государств антигитлеровской коалиции: председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. стороны достигли договоренности о сроках и масштабах открытия второго фронта в Европе. Руководители трех держав также обменялись на Тегеранской конференции мнениями о создании международной организации безопасности после войны. "Сегодня 80 лет с начала работы Тегеранской конференции, которую относят к числу крупнейших политических и дипломатических событий Второй мировой войны… Выяснилось, что геополитические противоречия между странами, глубочайшие различия в сфере государственно-политического устройства, идеологии – не препятствие для совместных действий", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. По ее словам, оказывается, "можно десятилетиями навешивать на советскую страну и ее вождя ярлыки и, тем не менее, сесть за один стол". "И договариваться", - написала спикер. Матвиенко подчеркнула, что итоги Тегеранской конференции влияли на мир и формировали его на протяжении десятилетий. При этом сенатор отметила, что Тегеран-43 для США и Великобритании точно не был проявлением доброй воли. "И стал возможен лишь в тот момент, когда было уже абсолютно понятно: Советский Союз после ряда переломных военных побед способен самостоятельно разгромить фашизм, принести мир в Европу, установить стабильность на континенте. Без их участия", - написала законодатель. По мнению Матвиенко, фактически, в 1943 году Запад просто был вынужден признать реальность. Признать и попытаться включиться в нее. Потому что почувствовал риск осуществления сценария, на который не сможет повлиять. "Этого они боялись и, уверена, боятся сегодня... Полагаю, единственно в этом и состоят истинные "красные линии" для тех по обе стороны Атлантического океана, кто старается сохранить гегемонию и контроль над историческим процессом. Именно поэтому тогда и возник Тегеран", - отметила она. Матвиенко подчеркнула, что абсолютно точно, мы сегодня вновь имеем дело с масштабными событиями, которые объективно ведут к созданию другого мира, реализации сценария уже в интересах мирового большинства. Укрепляются и расширяются новые форматы – БРИКС, ШОС. Их популярность растет. И воплощать свой план у Запада больше не получается. "И не получится. Ни в конкретных сюжетах – как на Украине или на Ближнем Востоке, ни в целом в глобальном пространстве", - убеждена она. Этот процесс абсолютно неизбежен, считает политик. "Казалось бы, самое время Западу вновь прислушаться к тому самому инстинкту самосохранения, который 80 лет назад усадил Рузвельта и Черчилля за стол переговоров. Вот только вопрос – обнаружится ли он в XXI веке внутри западной цивилизации и есть ли среди нынешних западных лидеров фигуры, подобные тем?" - написала парламентарий Пока, судя по высказываниям американского президента после недавней встречи с лидером Китая, "ответ, скорее, отрицательный", заключила спикер СФ.
https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html
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сша, великобритания, европа, валентина матвиенко, франклин рузвельт, совет федерации рф, уинстон черчилль, брикс, шос, в мире
США, Великобритания, Европа, Валентина Матвиенко, Франклин Рузвельт, Совет Федерации РФ, Уинстон Черчилль, БРИКС, ШОС, В мире
Матвиенко отметила важную деталь, которую показала Тегеранская конференция

Матвиенко: Тегеранская конференция показала способность разных стран к диалогу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТегеранская конференция лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, президента США Франклина Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля
Тегеранская конференция лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, президента США Франклина Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Тегеранская конференция лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР Иосифа Виссарионовича Сталина, президента США Франклина Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Тегеранская конференция в 1943 году показала, что страны, имеющие разногласия, могут сесть за стол переговоров, однако Запад способен нарушать достигнутые договоренности, если они не отвечают их интересам, не готов он к диалогу и сейчас, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В Тегеране (Иран) 28 ноября — 1 декабря 1943 года состоялась конференция руководителей трех союзных государств антигитлеровской коалиции: председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. стороны достигли договоренности о сроках и масштабах открытия второго фронта в Европе. Руководители трех держав также обменялись на Тегеранской конференции мнениями о создании международной организации безопасности после войны.
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"Сегодня 80 лет с начала работы Тегеранской конференции, которую относят к числу крупнейших политических и дипломатических событий Второй мировой войны… Выяснилось, что геополитические противоречия между странами, глубочайшие различия в сфере государственно-политического устройства, идеологии – не препятствие для совместных действий", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
По ее словам, оказывается, "можно десятилетиями навешивать на советскую страну и ее вождя ярлыки и, тем не менее, сесть за один стол". "И договариваться", - написала спикер.
Матвиенко подчеркнула, что итоги Тегеранской конференции влияли на мир и формировали его на протяжении десятилетий. При этом сенатор отметила, что Тегеран-43 для США и Великобритании точно не был проявлением доброй воли. "И стал возможен лишь в тот момент, когда было уже абсолютно понятно: Советский Союз после ряда переломных военных побед способен самостоятельно разгромить фашизм, принести мир в Европу, установить стабильность на континенте. Без их участия", - написала законодатель.
По мнению Матвиенко, фактически, в 1943 году Запад просто был вынужден признать реальность. Признать и попытаться включиться в нее. Потому что почувствовал риск осуществления сценария, на который не сможет повлиять. "Этого они боялись и, уверена, боятся сегодня... Полагаю, единственно в этом и состоят истинные "красные линии" для тех по обе стороны Атлантического океана, кто старается сохранить гегемонию и контроль над историческим процессом. Именно поэтому тогда и возник Тегеран", - отметила она.
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Матвиенко подчеркнула, что абсолютно точно, мы сегодня вновь имеем дело с масштабными событиями, которые объективно ведут к созданию другого мира, реализации сценария уже в интересах мирового большинства. Укрепляются и расширяются новые форматы – БРИКС, ШОС. Их популярность растет. И воплощать свой план у Запада больше не получается. "И не получится. Ни в конкретных сюжетах – как на Украине или на Ближнем Востоке, ни в целом в глобальном пространстве", - убеждена она.
Этот процесс абсолютно неизбежен, считает политик. "Казалось бы, самое время Западу вновь прислушаться к тому самому инстинкту самосохранения, который 80 лет назад усадил Рузвельта и Черчилля за стол переговоров. Вот только вопрос – обнаружится ли он в XXI веке внутри западной цивилизации и есть ли среди нынешних западных лидеров фигуры, подобные тем?" - написала парламентарий
Пока, судя по высказываниям американского президента после недавней встречи с лидером Китая, "ответ, скорее, отрицательный", заключила спикер СФ.
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