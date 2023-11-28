https://ria.ru/20231128/svo-1912262037.html

"Прямая директива Путина": в США раскрыли главную особенность СВО

"Прямая директива Путина": в США раскрыли главную особенность СВО - РИА Новости, 28.11.2023

"Прямая директива Путина": в США раскрыли главную особенность СВО

Украина при всем желании не может бравировать потерями среди гражданского населения, так как их крайне мало в связи с "прямой директивой" президента России... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:45

2023-11-28T03:45

2023-11-28T03:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украина при всем желании не может бравировать потерями среди гражданского населения, так как их крайне мало в связи с "прямой директивой" президента России Владимира Путина, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В ходе дискуссии отставной судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано поинтересовался, как российским силам в ходе спецоперации удается сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне, в то время как Вооруженные силы Украины терпят огромные потери."Вот почему это и называется специальной военной операцией, а не войной. Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина. У него есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей, вы создаете тем самым себе еще больше проблем", — ответил Джонсон.В качестве контрпримера аналитик привел англо-американские бомбардировки Германии во время Второй мировой войны, в которых погибло большое количество гражданского населения. Это, по словам Джонсона, не только не приблизило победу, но и отдалило ее, укрепляя поддержку Гитлера среди немцев.Эксперт отметил, что российские военные крайне точны и осторожны при нанесении ударов, а киевский режим даже при большом желании не может подтвердить обвинения в адрес России в потерях среди гражданских."Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей", — заключил Джонсон.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912259906.html

https://ria.ru/20231128/raskol-1912259373.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)