https://ria.ru/20231128/sud-1912397109.html

В Ноттингеме задержанный после громкого убийства признал вину в суде

В Ноттингеме задержанный после громкого убийства признал вину в суде - РИА Новости, 28.11.2023

В Ноттингеме задержанный после громкого убийства признал вину в суде

Мужчина, совершивший в июне крупное нападение в британском городе Ноттингем, в результате которого погибли три человека и ещё трое пострадали, признал в суде... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:55

2023-11-28T15:55

2023-11-28T15:55

в мире

ноттингем

африка

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Мужчина, совершивший в июне крупное нападение в британском городе Ноттингем, в результате которого погибли три человека и ещё трое пострадали, признал в суде вину в непредумышленном убийстве и попытках убийства, сообщила во вторник газета Guardian. "Мужчина не признал вину в умышленном убийстве трёх человек, которые были убиты в ходе серии нападений в Ноттингеме в июне, однако признался в непредумышленном убийстве, а также в попытках убийства трёх других лиц", - говорится в сообщении издания. Крупное нападение было совершено в британском Ноттингеме 13 июня. Среди жертв - два 19-летних студента Ноттингемского университета, а также 65-летний мужчина. Тела всех троих были обнаружены с ножевыми ранениями утром, что привело к оцеплению центра города. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести, когда подозреваемый пытался переехать их на угнанном фургоне. Полиция задержала 31-летнего мужчину, который, по сообщениям газеты Telegraph, является выходцем из Африки, однако имеет вид на жительство в Британии, поскольку приехал в страну еще подростком. Позднее правоохранители сообщили, что мужчина ранее был студентом того же университета, что и жертвы.

https://ria.ru/20231127/britaniya-1912087818.html

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в мире, ноттингем, африка