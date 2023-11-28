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Суд в Москве заочно арестовал редактора SOTA* Лойко
Суд в Москве заочно арестовал редактора SOTA* Лойко - РИА Новости, 28.11.2023
Суд в Москве заочно арестовал редактора SOTA* Лойко
Тимирязевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал редактора издания SOTA* Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:58
2023-11-28T13:58
2023-11-28T13:58
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал редактора издания SOTA* Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Лойко А.Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 1 день с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения. Девушку объявили в розыск. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA несколько лет назад опубликовала статью с оправданием запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахир аль-Ислами"**.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве заочно арестовал редактора SOTA* Лойко
Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора SOTA* Лойко
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал редактора издания SOTA* Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Лойко А.Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 1 день с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.
Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения. Девушку объявили в розыск.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA несколько лет назад опубликовала статью с оправданием запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахир аль-Ислами"**.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация
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