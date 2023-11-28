https://ria.ru/20231128/sud-1912343633.html

В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя

В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.11.2023

В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР осудил четверых украинских военных, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:31

2023-11-28T13:31

2023-11-28T13:31

донецкая народная республика

мариуполь

владимир емельянов

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил четверых украинских военных, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины 35-летнего Владимира Емельянова, 31-летнего Дмитрия Терханова, 27-летнего Антона Бабича, 22-летнего Ростислава Исайкина", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с февраля по март 2022 года Емельянов, являясь старшим боевой позиции на улице Олимпийской в Мариуполе, отдал приказы Бабичу, Терханову, Исайкину "ликвидировать" трех мирных жителей. Выполняя преступные приказы, осужденные застрелили трех гражданских. Кроме того, Емельянов в этот же период застрелил из автомата четырех мирных жителей вблизи позиции, а с марта по апрель 2022 года Терханов, находясь на боевой позиции на улице Ломизова в Мариуполе, застрелил мужчину, шедшего за водой. "Суд приговорил Емельянова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Терханова – к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Исайкина и Бабича – к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.

https://ria.ru/20231122/prigovor-1911111956.html

https://ria.ru/20230920/dnr-1897612266.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, мариуполь, владимир емельянов, вооруженные силы украины, происшествия