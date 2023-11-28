https://ria.ru/20231128/sud-1912343633.html
В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя
В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя - РИА Новости, 28.11.2023
В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил четверых украинских военных, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:31
2023-11-28T13:31
2023-11-28T13:31
донецкая народная республика
мариуполь
владимир емельянов
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил четверых украинских военных, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины 35-летнего Владимира Емельянова, 31-летнего Дмитрия Терханова, 27-летнего Антона Бабича, 22-летнего Ростислава Исайкина", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с февраля по март 2022 года Емельянов, являясь старшим боевой позиции на улице Олимпийской в Мариуполе, отдал приказы Бабичу, Терханову, Исайкину "ликвидировать" трех мирных жителей. Выполняя преступные приказы, осужденные застрелили трех гражданских. Кроме того, Емельянов в этот же период застрелил из автомата четырех мирных жителей вблизи позиции, а с марта по апрель 2022 года Терханов, находясь на боевой позиции на улице Ломизова в Мариуполе, застрелил мужчину, шедшего за водой. "Суд приговорил Емельянова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Терханова – к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Исайкина и Бабича – к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911111956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, мариуполь, владимир емельянов, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Владимир Емельянов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР осудили военных ВСУ, убивших восемь жителей Мариуполя
В ДНР осудили четверых военных ВСУ, расстрелявших восемь жителей Мариуполя
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил четверых украинских военных, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины
35-летнего Владимира Емельянова
, 31-летнего Дмитрия Терханова, 27-летнего Антона Бабича, 22-летнего Ростислава Исайкина", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя
В суде было установлено, что с февраля по март 2022 года Емельянов, являясь старшим боевой позиции на улице Олимпийской в Мариуполе, отдал приказы Бабичу, Терханову, Исайкину "ликвидировать" трех мирных жителей. Выполняя преступные приказы, осужденные застрелили трех гражданских.
Кроме того, Емельянов в этот же период застрелил из автомата четырех мирных жителей вблизи позиции, а с марта по апрель 2022 года Терханов, находясь на боевой позиции на улице Ломизова в Мариуполе, застрелил мужчину, шедшего за водой.
"Суд приговорил Емельянова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Терханова – к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Исайкина и Бабича – к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В ДНР осудили украинских морпехов, расстрелявших жителей Мариуполя