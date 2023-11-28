https://ria.ru/20231128/sud-1912317372.html

Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 28.11.2023

Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Бывшего адвоката Марка Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:04

2023-11-28T12:04

2023-11-28T12:06

россия

илья горячев

надежда савченко

москва

марк фейгин

pussy riot

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывшего адвоката Марка Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Суд признал Фейгина* М. З. виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Фейгин*, попавший в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, объявлен в России в розыск по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков о ВС РФ). Он принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. Фейгина* лишили статуса адвоката в 2018 году. Как сообщала РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина* за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231127/inoagent-1912053488.html

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россия, илья горячев, надежда савченко, москва, марк фейгин, pussy riot