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Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 28.11.2023
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12:04 28.11.2023 (обновлено: 12:06 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sud-1912317372.html
Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей
Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 28.11.2023
Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей
Бывшего адвоката Марка Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:04
2023-11-28T12:06
россия
илья горячев
надежда савченко
москва
марк фейгин
pussy riot
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывшего адвоката Марка Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Суд признал Фейгина* М. З. виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Фейгин*, попавший в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, объявлен в России в розыск по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков о ВС РФ). Он принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. Фейгина* лишили статуса адвоката в 2018 году. Как сообщала РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина* за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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россия, илья горячев, надежда савченко, москва, марк фейгин, pussy riot
Россия, Илья Горячев, Надежда Савченко, Москва, Марк Фейгин, Pussy Riot
Экс-адвоката Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Фейгина оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие отчетности иноагента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМарк Фейгин*
Марк Фейгин* - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марк Фейгин*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывшего адвоката Марка Фейгина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"Суд признал Фейгина* М. З. виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Фейгин*, попавший в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, объявлен в России в розыск по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков о ВС РФ).
Он принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.
Фейгина* лишили статуса адвоката в 2018 году. Как сообщала РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина* за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
 
РоссияИлья ГорячевНадежда СавченкоМоскваМарк ФейгинPussy Riot
 
 
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