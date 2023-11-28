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В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым
В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым - РИА Новости, 29.11.2023
В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым
В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-28T18:40
2023-11-28T18:40
2023-11-29T07:24
абхазия
сухум
ростов-на-дону
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СУХУМ, 28 ноя — РИА Новости. В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова.Проститься с ним пришли сотни человек — представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов. Все они в своих выступлениях отмечали высокий профессионализм Дмитрия и его человеческие качества, общительность, любовь к Абхазии и ее жителям.Репортер умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. В ночь на пятницу у него случился сердечный приступ.Дмитрию был 41 год, у него остались трое детей.Похоронили журналиста на Михайловском кладбище Сухума.Статейнов был известен в Абхазии и как общественный деятель — участвовал в жизни российских соотечественников, в культурных проектах. Кроме того, он снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, ростов-на-дону
Абхазия, Сухум, Ростов-на-Дону
В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым
В Сухуме прошли похороны корреспондента РИА Новости в Абхазии Дмитрия Статейнова
СУХУМ, 28 ноя — РИА Новости. В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова.
Проститься с ним пришли сотни человек — представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов. Все они в своих выступлениях отмечали высокий профессионализм Дмитрия и его человеческие качества, общительность, любовь к Абхазии и ее жителям.
Репортер умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. В ночь на пятницу у него случился сердечный приступ.
Дмитрию был 41 год, у него остались трое детей.
Похоронили журналиста на Михайловском кладбище Сухума.
Статейнов был известен в Абхазии и как общественный деятель — участвовал в жизни российских соотечественников, в культурных проектах. Кроме того, он снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.