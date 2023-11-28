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В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым

В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым - РИА Новости, 29.11.2023

В Сухуме простились с корреспондентом РИА Новости Дмитрием Статейновым

В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-28T18:40

2023-11-28T18:40

2023-11-29T07:24

абхазия

сухум

ростов-на-дону

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СУХУМ, 28 ноя — РИА Новости. В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова.Проститься с ним пришли сотни человек — представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов. Все они в своих выступлениях отмечали высокий профессионализм Дмитрия и его человеческие качества, общительность, любовь к Абхазии и ее жителям.Репортер умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. В ночь на пятницу у него случился сердечный приступ.Дмитрию был 41 год, у него остались трое детей.Похоронили журналиста на Михайловском кладбище Сухума.Статейнов был известен в Абхазии и как общественный деятель — участвовал в жизни российских соотечественников, в культурных проектах. Кроме того, он снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

абхазия

сухум

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, сухум, ростов-на-дону