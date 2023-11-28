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В Стамбуле из-за урагана отменили более 50 рейсов
В Стамбуле из-за урагана отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 28.11.2023
В Стамбуле из-за урагана отменили более 50 рейсов
Авиакомпания Turkish Airlines сообщила во вторник об отмене 56 рейсов, вылетающих из Стамбула и прибывающих в город, из-за непогоды. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:31
2023-11-28T16:31
2023-11-28T16:32
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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила во вторник об отмене 56 рейсов, вылетающих из Стамбула и прибывающих в город, из-за непогоды. "В соответствии с решением экстренного заседания метеорологического комитета в связи с неблагоприятными погодными условиями были аннулированы рейсы в Стамбульский аэропорт (IST) и из него. Всего наша компания отменила во вторник 56 рейсов", – сообщил представитель компании Яхъя Устюн. Он не привел конкретный список и посоветовал проверять на сайте авиакомпании статус своего рейса. Рейсы Turkish Airlines в Москву и из столицы среди отмененных не числятся, убедился корреспондент РИА Новости. Полеты других авиакомпаний из Москвы в Стамбул также не отменены, хотя наблюдаются задержки. В частности, рейс "Победы" DP995 вылетел вместо 10.15 в 14.00. Рейсы в международном аэропорту Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула выполняются с небольшими задержками. Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев и предметов.
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новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, авиарейсы, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул, авиарейсы, Аэропорт
В Стамбуле из-за урагана отменили более 50 рейсов
Turkish Airlines отменила 56 рейсов в аэропорту Стамбула из-за урагана
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила во вторник об отмене 56 рейсов, вылетающих из Стамбула и прибывающих в город, из-за непогоды.
"В соответствии с решением экстренного заседания метеорологического комитета в связи с неблагоприятными погодными условиями были аннулированы рейсы в Стамбульский аэропорт (IST) и из него. Всего наша компания отменила во вторник 56 рейсов", – сообщил представитель компании Яхъя Устюн.
Он не привел конкретный список и посоветовал проверять на сайте авиакомпании статус своего рейса.
Рейсы Turkish Airlines в Москву и из столицы среди отмененных не числятся, убедился корреспондент РИА Новости. Полеты других авиакомпаний из Москвы
в Стамбул также не отменены, хотя наблюдаются задержки. В частности, рейс "Победы" DP995 вылетел вместо 10.15 в 14.00.
Рейсы в международном аэропорту Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула выполняются с небольшими задержками.
Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев и предметов.
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