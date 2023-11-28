https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html

В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком

В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком - РИА Новости, 28.11.2023

В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком

Полицейские в американском штате Мичиган больше часа мчались за автопогрузичком, который угнал из местной школы 12-летний ученик, сообщили правоохранительные... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T04:50

2023-11-28T04:50

2023-11-28T10:26

мичиган

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Полицейские в американском штате Мичиган больше часа мчались за автопогрузичком, который угнал из местной школы 12-летний ученик, сообщили правоохранительные органы города Анн-Арбор. Во время погони, которая шла на скоростях 15-20 миль в час (24-32 километра в час), юный правонарушитель повредил десяток автомобилей, но никто не пострадал. Догнав мальчика, полицейские взяли его под стражу. Выяснилось, что автопогрузчик весом в 15 тонн стоял незапертым на территории средней школы со спрятанными в кабине ключами.

https://ria.ru/20230815/ssha-1890252465.html

мичиган

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мичиган, в мире