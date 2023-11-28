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В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком - РИА Новости, 28.11.2023
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04:50 28.11.2023 (обновлено: 10:26 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html
В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком
В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком - РИА Новости, 28.11.2023
В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком
Полицейские в американском штате Мичиган больше часа мчались за автопогрузичком, который угнал из местной школы 12-летний ученик, сообщили правоохранительные... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T04:50
2023-11-28T10:26
мичиган
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Полицейские в американском штате Мичиган больше часа мчались за автопогрузичком, который угнал из местной школы 12-летний ученик, сообщили правоохранительные органы города Анн-Арбор. Во время погони, которая шла на скоростях 15-20 миль в час (24-32 километра в час), юный правонарушитель повредил десяток автомобилей, но никто не пострадал. Догнав мальчика, полицейские взяли его под стражу. Выяснилось, что автопогрузчик весом в 15 тонн стоял незапертым на территории средней школы со спрятанными в кабине ключами.
https://ria.ru/20230815/ssha-1890252465.html
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мичиган, в мире
Мичиган, В мире
В США полиция больше часа гналась за автопогрузчиком с 12-летним угонщиком

Полиция Мичигана час гналась за автопогрузчиком, угнанным 12-летним школьником

© Ann Arbor PoliceКадр видео погони полиции за автопогрузчиком в американском городе Анн-Арбор
Кадр видео погони полиции за автопогрузчиком в американском городе Анн-Арбор
© Ann Arbor Police
Кадр видео погони полиции за автопогрузчиком в американском городе Анн-Арбор
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Полицейские в американском штате Мичиган больше часа мчались за автопогрузичком, который угнал из местной школы 12-летний ученик, сообщили правоохранительные органы города Анн-Арбор.
Во время погони, которая шла на скоростях 15-20 миль в час (24-32 километра в час), юный правонарушитель повредил десяток автомобилей, но никто не пострадал.
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Догнав мальчика, полицейские взяли его под стражу. Выяснилось, что автопогрузчик весом в 15 тонн стоял незапертым на территории средней школы со спрятанными в кабине ключами.
 
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