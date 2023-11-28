https://ria.ru/20231128/sputnik-1912457173.html

В Ереване заявили о переносе запуска армянского спутника Hayasat-1

В Ереване заявили о переносе запуска армянского спутника Hayasat-1 - РИА Новости, 28.11.2023

В Ереване заявили о переносе запуска армянского спутника Hayasat-1

Армянский спутник Hayasat-1 планируется запустить в космос 1 декабря ракетой Falcon 9, сообщили во вторник в армянском министерстве высокотехнологической... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:51

2023-11-28T17:51

2023-11-28T17:51

ереван

spacex

космос - риа наука

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ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Армянский спутник Hayasat-1 планируется запустить в космос 1 декабря ракетой Falcon 9, сообщили во вторник в армянском министерстве высокотехнологической промышленности. "Запуск в космос спутника армянского производства Hayasat-1 (запланированного на конец ноября - ред.) отложен на два дня, он будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX 1 декабря в 22.18 по ереванскому времени (21.18 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомстве в соцсетях. В министерстве уточнили, что спутник Hayasat-1 создан лабораторией космических исследований "Базумк" и Центром научных инноваций и образования. Лаборатория 7 сентября 2023 года получила лицензию на осуществление космической деятельности. Ранее агентство Sputnik Армения, ссылаясь на разработчиков, сообщило, что космический аппарат весит всего около килограмма. Он пробудет на орбите шесть месяцев. Прикладного значения у спутника нет, на нем команда инженеров "Базумк" хочет набрать опыт для новых проектов

https://ria.ru/20231126/sputnik-1911883933.html

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ереван, spacex, космос - риа наука