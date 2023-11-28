В ООН рассказали, к какому году и при каком условии можно искоренить СПИД
ООН: СПИД может быть искоренен к 2030 году при выделении необходимых финансов
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИсследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. СПИД может быть искоренен во всем мире к 2030 году, если будут выделены необходимые финансовые средства сообществам, борющимся с этим заболеванием в каждой стране, говорится в опубликованном докладе на сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).
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"В канун Всемирного дня борьбы со СПИД (1 декабря) ЮНЭЙДС призывает правительства всех стран раскрыть возможности сообществ и организаций гражданского общества по всему миру, которые должны возглавить усилия против СПИД. В новом докладе ЮНЭЙДС "Лидерство — сообществам!" показывается, что со СПИД как угрозой общественному здоровью можно покончить к 2030 году, но только если сообщества, работающие на передовой линии борьбы, получат всю необходимую поддержку от правительств и спонсоров", - сказано в документе.
По данным организации, проводимые сообществами кампании помогли открыть доступ к лекарствам-дженерикам для лечения ВИЧ-инфекции, что привело к резкому сокращению стоимости антиретровирусной терапии с 25 тысяч долларов США на человека в год в 1995 году до 70 долларов США во многих странах, наиболее затронутых эпидемией ВИЧ.
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"В нём (в докладе – ред.) изложено, что программы, реализуемые общественными организациями в Нигерии, по оценкам Всемирного банка, увеличили на 64% доступ к лечению ВИЧ-инфекции, удвоили вероятность использования мер профилактики ВИЧ и в четыре раза увеличили использование презервативов среди людей, подверженных риску инфицирования ВИЧ. В нём (в докладе – ред.) отмечается, что в Танзании заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди секс-работников, получавших пакет услуг равных консультантов, была более чем вполовину (5%) ниже, чем у секс-работников, не участвовавших в программе (10,4%)", - уточняется в документе.
Согласно информациям ЮНЭЙДС, каждую минуту из-за СПИД погибает человек, каждую неделю 4 тысяч девочек и молодых женщин инфицируются ВИЧ, а из 39 миллионов человек, живущих с ВИЧ, 9,2 миллиона не имеют доступа к необходимому лечению.
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"Существует путь, который приведёт к победе над СПИД, и покончить с ним можно к 2030 году, но только в том случае, если сообщества получат лидирующую роль", - заключается в докладе.
В октябре руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что экономический ущерб от ВИЧ-инфекции в России в 2022 году превысил 250 миллиардов рублей, вирус продолжает распространяться в стране.