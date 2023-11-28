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Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном - РИА Новости, 28.11.2023
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18:18 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/sotrudnichestvo_tadzhikistan-1912465392.html
Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном
Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном - РИА Новости, 28.11.2023
Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном
Старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Никита Гусаков принял участие во встрече делегации Свердловской области под... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:18
2023-11-28T18:18
экономика
таджикистан
россия
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Никита Гусаков принял участие во встрече делегации Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает РЭЦ."Рабочий визит стал продолжением диалога на высшем уровне. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, где главы государств обсудили вопросы экономического взаимодействия, расширения инвестиционного и энергетического сотрудничества", - говорится в сообщении центра.Там отмечается, что этот год является юбилейным для двух стран: прошло 30 лет с момента подписания договора между Россией и Таджикистаном о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи."Сегодня в Таджикистане работают крупные российские предприятия, в том числе представители промышленного кластера Урала – Уралмашзавод, ЕВРАЗ-НТМК, Уралкран и другие. Так, предприятия Свердловской области участвуют в строительстве крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанции – Рогунской ГЭС. Свердловская область и Таджикистан также активно сотрудничают в агропромышленной отрасли", - добавляют в РЭЦ.Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия и взаимные возможности с учетом стратегического положения Таджикистана как транзитного центра, которые могут быть реализованы при поддержке инструментов группы РЭЦ, в том числе страхового и кредитно-гарантийного, и помогут не только российским экспортерам, но и их клиентам в Таджикистане."Большие перспективы открываются в агропромышленном секторе, а также обрабатывающей промышленности и как опыт российских промышленников может быть использован Таджикистаном при реализации планов ускоренной индустриализации страны", - заключили в РЭЦ.
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экономика, таджикистан, россия, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Таджикистан, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Группа РЭЦ расширяет сотрудничество с Таджикистаном

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Никита Гусаков принял участие во встрече делегации Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает РЭЦ.
"Рабочий визит стал продолжением диалога на высшем уровне. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, где главы государств обсудили вопросы экономического взаимодействия, расширения инвестиционного и энергетического сотрудничества", - говорится в сообщении центра.
Там отмечается, что этот год является юбилейным для двух стран: прошло 30 лет с момента подписания договора между Россией и Таджикистаном о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Исполняющий обязанности директора Института Стран Азии и Африки Алексей Маслов и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве, на Международном экспортном форуме Сделано в России в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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"Сегодня в Таджикистане работают крупные российские предприятия, в том числе представители промышленного кластера Урала – Уралмашзавод, ЕВРАЗ-НТМК, Уралкран и другие. Так, предприятия Свердловской области участвуют в строительстве крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанции – Рогунской ГЭС. Свердловская область и Таджикистан также активно сотрудничают в агропромышленной отрасли", - добавляют в РЭЦ.
Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия и взаимные возможности с учетом стратегического положения Таджикистана как транзитного центра, которые могут быть реализованы при поддержке инструментов группы РЭЦ, в том числе страхового и кредитно-гарантийного, и помогут не только российским экспортерам, но и их клиентам в Таджикистане.
"Большие перспективы открываются в агропромышленном секторе, а также обрабатывающей промышленности и как опыт российских промышленников может быть использован Таджикистаном при реализации планов ускоренной индустриализации страны", - заключили в РЭЦ.
 
ЭкономикаТаджикистанРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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