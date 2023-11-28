https://ria.ru/20231128/sochi-1912299295.html

В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон

В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон - РИА Новости, 28.11.2023

В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон

Курорт "Красная Поляна" первым в горном кластере Сочи открывает сезон катания на лыжах и сноубордах, ведь в этом году снег выпал уже в середине октября,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:42

2023-11-28T11:42

2023-11-28T14:28

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Курорт "Красная Поляна" первым в горном кластере Сочи открывает сезон катания на лыжах и сноубордах, ведь в этом году снег выпал уже в середине октября, сообщают в пресс-службе курорта."Две недели назад на Красной Поляне начались снегопады, и сейчас на верхних отметках снежный покров уже достигает более одного метра, что позволяет открыть трассы для катания", – уточняют в сообщении.Первые туристы смогут начать кататься в предстоящую пятницу, 1 декабря. Им будут доступны "синие" и "красные" трассы в горной долине Цирк-2. Маршрутов планируется открыть четыре: Первый снег, Цирк-2, Аибга и Восточный Цирк-2 с отметки 2300 до 2050 метров.Всего же в этом горнолыжном сезоне лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.В этом сезоне на "Красная Поляна" предложила несколько тарифов. Например, многодневные позволяют сэкономить до 30 процентов от базовой стоимости ски-пасса, уточняют в пресс-службе. Для новичков – Evolution: обучение по австрийской методике, практические и теоретические занятия в группах от четырех до восьми человек. Самых маленьких райдеров будут учить кататься в лагере Ski camp kids. Также в новом сезоне 2023/2024 курорт обновил оборудование в пунктах проката и расширил штат профессиональных инструкторов.Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" стартует 1 декабря, но горнолыжные трассы для катания планируется открыть позже - 22 декабря.Зимой курорт вновь предложит отдыхающим самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника. Перед сезоном были расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Более удобными для катания станут трассы Змейка, Тритон, Горизонт (ниже Стешпарка).Появился и новый объект - Парк альпак "Пача Мама". Он работает на высоте 1100 метров. Сейчас в парке содержится 21 альпака. Все животные были рождены в Перу, в Сочи прибыли из различных европейских питомников, прошли карантин и адаптировались. Добраться до парка можно на бесплатном шаттле от "Роза Приюта" на верхней станции канатной дороги Олимпия или прогулявшись 15 минут от Горной Олимпийской деревни.В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах, бесполозных санях североамериканских индейцев.Также этой зимой гостей впервые примет глэмпинг "Эндемик", он расположен на высоте 1100 метров и предлагает отдых в окружении горных ландшафтов. В некоторых гостиницах к зимнему сезону прошла реновация. Так, например, на курорте под новым брендом "Эрбелия от Васта" продолжит работать отель категории "четыре звезды" в Роза Долине (бывший Mercure). Там проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана отеля. В ресторанах под управлением курорта будет действовать новое зимнее меню, кроме того, в преддверии сезона открыто новое гастрономическое заведение ресторан классической итальянской кухни "Пастория – 1600".

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

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