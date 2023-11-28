Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/snimki-1912258057.html
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках - РИА Новости, 28.11.2023
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках
Пентагон не смог подтвердить подлинность сообщений о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, заявил РИА Новости представитель американского РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:02
2023-11-28T02:02
сша
норфолк (виргиния)
южная корея
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_45feea208990e978456df94e9e021914.jpg
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Пентагон не смог подтвердить подлинность сообщений о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, заявил РИА Новости представитель американского оборонного ведомства.КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке."Мы не можем подтвердить достоверность этих данных", - сказал представитель ведомства.КНДР 22 ноября заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Министр обороны Японии Минору Кихара также признал, что на орбите Земли вращается "некий объект", который может быть спутником КНДР, но уклонился от ответа, был ли запуск успешным, а также сказал, что сейчас ведет анализ, выполняет ли спутник те функции, которые планировала Северная Корея. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к основному выполнению миссии с 1 декабря.
https://ria.ru/20231127/strategiya-1912240111.html
сша
норфолк (виргиния)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658a86a3cf50719d554c99a26875f182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, норфолк (виргиния), южная корея, министерство обороны сша, в мире
США, Норфолк (Виргиния), Южная Корея, Министерство обороны США, В мире
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках

Пентагон не подтвердил данные о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома

CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Пентагон не смог подтвердить подлинность сообщений о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, заявил РИА Новости представитель американского оборонного ведомства.
КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке.
"Мы не можем подтвердить достоверность этих данных", - сказал представитель ведомства.
КНДР 22 ноября заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Министр обороны Японии Минору Кихара также признал, что на орбите Земли вращается "некий объект", который может быть спутником КНДР, но уклонился от ответа, был ли запуск успешным, а также сказал, что сейчас ведет анализ, выполняет ли спутник те функции, которые планировала Северная Корея. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к основному выполнению миссии с 1 декабря.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Совет Пентагона в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России
Вчера, 21:05
 
СШАНорфолк (Виргиния)Южная КореяМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала