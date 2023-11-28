https://ria.ru/20231128/snimki-1912258057.html
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках - РИА Новости, 28.11.2023
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках
Пентагон не смог подтвердить подлинность сообщений о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, заявил РИА Новости представитель американского РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:02
2023-11-28T02:02
2023-11-28T02:02
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Пентагон не смог подтвердить подлинность сообщений о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, заявил РИА Новости представитель американского оборонного ведомства.КНДР утверждает, что ее разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке."Мы не можем подтвердить достоверность этих данных", - сказал представитель ведомства.КНДР 22 ноября заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1" и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило, что, по их мнению, спутник КНДР успешно вышел на орбиту. Министр обороны Японии Минору Кихара также признал, что на орбите Земли вращается "некий объект", который может быть спутником КНДР, но уклонился от ответа, был ли запуск успешным, а также сказал, что сейчас ведет анализ, выполняет ли спутник те функции, которые планировала Северная Корея. Пхеньян сообщал, что спутник приступит к основному выполнению миссии с 1 декабря.
https://ria.ru/20231127/strategiya-1912240111.html
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сша, норфолк (виргиния), южная корея, министерство обороны сша, в мире
США, Норфолк (Виргиния), Южная Корея, Министерство обороны США, В мире
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках
Пентагон не подтвердил данные о том, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома