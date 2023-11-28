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СК провел обыски в мэрии Буйнакска - РИА Новости, 28.11.2023
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11:57 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/sk-1912315732.html
СК провел обыски в мэрии Буйнакска
СК провел обыски в мэрии Буйнакска - РИА Новости, 28.11.2023
СК провел обыски в мэрии Буйнакска
Следователи провели обыски в администрации дагестанского Буйнакска в рамках расследования уголовного дела о нападении собаки на подростка, сообщили во вторник в РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:57
2023-11-28T11:57
происшествия
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россия
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МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи провели обыски в администрации дагестанского Буйнакска в рамках расследования уголовного дела о нападении собаки на подростка, сообщили во вторник в пресс-службе СУСК по республике. Ранее сообщалось, что 8 ноября 15-летний житель Буйнакска получил телесные повреждения в результате нападения бродячей собаки. СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города и муниципального предприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя города Буйнакска, по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")… Следователи СК России провели обыски в администрации города Буйнакска, в ходе которых изъяли договоры, акты выполненных работ, платежные документы, а также должностные инструкции работников администрации, ответственных за данное направление деятельности", – говорится в сообщении. В ходе предварительного следствия установлено, что в Буйнакске не менее трех жителей пострадали от нападения бродячих собак. Все потерпевшие установлены и допрошены в рамках расследования.
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происшествия, буйнакск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Буйнакск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК провел обыски в мэрии Буйнакска

СК провел обыски в мэрии Буйнакска из-за нападения собак на жителей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи провели обыски в администрации дагестанского Буйнакска в рамках расследования уголовного дела о нападении собаки на подростка, сообщили во вторник в пресс-службе СУСК по республике.
Ранее сообщалось, что 8 ноября 15-летний житель Буйнакска получил телесные повреждения в результате нападения бродячей собаки. СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ города и муниципального предприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.
«
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя города Буйнакска, по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")… Следователи СК России провели обыски в администрации города Буйнакска, в ходе которых изъяли договоры, акты выполненных работ, платежные документы, а также должностные инструкции работников администрации, ответственных за данное направление деятельности", – говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия установлено, что в Буйнакске не менее трех жителей пострадали от нападения бродячих собак. Все потерпевшие установлены и допрошены в рамках расследования.
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