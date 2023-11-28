https://ria.ru/20231128/shtraf-1912304164.html

Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП

Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП - РИА Новости, 28.11.2023

Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП

Административный протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования составлен в отношении главы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:06

2023-11-28T11:06

2023-11-28T17:17

происшествия

березовский район

россия

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912445907_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_bc57c27937fd2b51ae8b7988fe147acf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Административный протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования составлен в отношении главы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павла Артеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее Артееев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" признался, что был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание. Как уточнили в полиции ХМАО, сообщение о том, что автомобиль Артеева находится в кювете на улице Шмидта, поступил в дежурную часть УМВД России по Березовскому району ночью 25 ноября. "При проверке было установлено, что водитель не справился с управлением и совершил выезд в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, после чего в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сказал собеседник агентства. Эта административная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892786340.html

https://ria.ru/20230807/dtp-1888730948.html

березовский район

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, березовский район, россия, ханты-мансийский автономный округ