https://ria.ru/20231128/shtraf-1912304164.html
Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП
Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП - РИА Новости, 28.11.2023
Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП
Административный протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования составлен в отношении главы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:06
2023-11-28T11:06
2023-11-28T17:17
происшествия
березовский район
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Административный протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования составлен в отношении главы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павла Артеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее Артееев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" признался, что был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание. Как уточнили в полиции ХМАО, сообщение о том, что автомобиль Артеева находится в кювете на улице Шмидта, поступил в дежурную часть УМВД России по Березовскому району ночью 25 ноября. "При проверке было установлено, что водитель не справился с управлением и совершил выезд в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, после чего в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сказал собеседник агентства. Эта административная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
https://ria.ru/20230828/avariya-1892786340.html
https://ria.ru/20230807/dtp-1888730948.html
березовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березовский район, россия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Березовский район, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
Главе района в Югре грозит штраф за отказ от освидетельствования после ДТП
Главе Березовского района в Югре грозит штраф после пьяного ДТП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Административный протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования составлен в отношении главы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павла Артеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее Артееев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" признался, что был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание.
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Как уточнили в полиции ХМАО, сообщение о том, что автомобиль Артеева находится в кювете на улице Шмидта, поступил в дежурную часть УМВД России
по Березовскому району ночью 25 ноября.
"При проверке было установлено, что водитель не справился с управлением и совершил выезд в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, после чего в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сказал собеседник агентства.
Эта административная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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