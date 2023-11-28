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Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений - РИА Новости, 28.11.2023
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10:06 28.11.2023 (обновлено: 10:41 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912288378.html
Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений
Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений - РИА Новости, 28.11.2023
Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений
Жители Ейского района, ранее эвакуированные из-за угрозы подтопления, покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома, сообщили в оперативном... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:06
2023-11-28T10:41
происшествия
ейский район
краснодарский край
ейск
вениамин кондратьев
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Жители Ейского района, ранее эвакуированные из-за угрозы подтопления, покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В понедельник более 40 жителей Ейска были эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, были развернуты два пункта временного размещения людей. "В Ейском районе жители, которых из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения, вернулись в свои дома… Установлено, что в трех населенных пунктах - Ейск, станица Должанская и поселок Ясенская Переправа - были подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в большинстве дворов и домов воду уже откачали, в Ейске работы продолжаются. При этом в границах Ясенской Переправы и Должанской ввели режим "Чрезвычайная ситуация". В свою очередь в Славянском районе и городе Горячий Ключ откачку воды уже завершили, работают оценочные комиссии, действует режим ЧС. В целом в Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия непогоды, добавляют в оперштабе. По данным властей, спасатели, коммунальщики, волонтеры ведут работы в пострадавших от стихии населенных пунктах: убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. При этом в некоторых районах Кубани меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье.
https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html
https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html
ейский район
краснодарский край
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происшествия, ейский район, краснодарский край, ейск, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край, Ейск, Вениамин Кондратьев, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений

Жители Ейского района, эвакуированные из-за подтоплений, вернулись домой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Жители Ейского района, ранее эвакуированные из-за угрозы подтопления, покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В понедельник более 40 жителей Ейска были эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, были развернуты два пункта временного размещения людей.
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"В Ейском районе жители, которых из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения, вернулись в свои дома… Установлено, что в трех населенных пунктах - Ейск, станица Должанская и поселок Ясенская Переправа - были подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве дворов и домов воду уже откачали, в Ейске работы продолжаются. При этом в границах Ясенской Переправы и Должанской ввели режим "Чрезвычайная ситуация". В свою очередь в Славянском районе и городе Горячий Ключ откачку воды уже завершили, работают оценочные комиссии, действует режим ЧС.
В целом в Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия непогоды, добавляют в оперштабе. По данным властей, спасатели, коммунальщики, волонтеры ведут работы в пострадавших от стихии населенных пунктах: убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. При этом в некоторых районах Кубани меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье.
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ПроисшествияЕйский районКраснодарский крайЕйскВениамин КондратьевСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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