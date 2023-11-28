https://ria.ru/20231128/shtorm-1912288378.html

Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений

Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений - РИА Новости, 28.11.2023

Жители Ейского района вернулись домой после подтоплений

Жители Ейского района, ранее эвакуированные из-за угрозы подтопления, покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома, сообщили в оперативном... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:06

2023-11-28T10:06

2023-11-28T10:41

происшествия

ейский район

краснодарский край

ейск

вениамин кондратьев

сильный шторм на черноморском побережье россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071358_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f514308040c3d6ca927cb0777549d4e0.jpg

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Жители Ейского района, ранее эвакуированные из-за угрозы подтопления, покинули пункты временного размещения и вернулись в свои дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В понедельник более 40 жителей Ейска были эвакуированы из-за угрозы подтопления домов, были развернуты два пункта временного размещения людей. "В Ейском районе жители, которых из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения, вернулись в свои дома… Установлено, что в трех населенных пунктах - Ейск, станица Должанская и поселок Ясенская Переправа - были подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в большинстве дворов и домов воду уже откачали, в Ейске работы продолжаются. При этом в границах Ясенской Переправы и Должанской ввели режим "Чрезвычайная ситуация". В свою очередь в Славянском районе и городе Горячий Ключ откачку воды уже завершили, работают оценочные комиссии, действует режим ЧС. В целом в Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия непогоды, добавляют в оперштабе. По данным властей, спасатели, коммунальщики, волонтеры ведут работы в пострадавших от стихии населенных пунктах: убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. При этом в некоторых районах Кубани меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье.

https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html

https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html

ейский район

краснодарский край

ейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ейский район, краснодарский край, ейск, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии