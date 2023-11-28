https://ria.ru/20231128/shtorm-1912276386.html

В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек

В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 28.11.2023

В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек

Восемнадцать человек пострадали, один погиб в результате непогоды в Южном федеральном округе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:32

2023-11-28T08:32

2023-11-28T09:00

происшествия

севастополь

евпатория

краснодарский край

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали, один погиб в результате непогоды в Южном федеральном округе, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По состоянию на 06.00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что человек погиб в Крыму, в этом регионе пострадали еще семеро, двое из них госпитализированы. В Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, из них пятеро, включая несовершеннолетнего, госпитализированы. В Севастополе пятеро пострадавших, среди них тоже есть один ребенок, два человека доставлены в больницу.Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912211678.html

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912260306.html

севастополь

евпатория

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, евпатория, краснодарский край