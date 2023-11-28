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В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 28.11.2023
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08:32 28.11.2023 (обновлено: 09:00 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912276386.html
В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек
В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 28.11.2023
В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек
Восемнадцать человек пострадали, один погиб в результате непогоды в Южном федеральном округе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:32
2023-11-28T09:00
происшествия
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евпатория
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали, один погиб в результате непогоды в Южном федеральном округе, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По состоянию на 06.00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что человек погиб в Крыму, в этом регионе пострадали еще семеро, двое из них госпитализированы. В Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, из них пятеро, включая несовершеннолетнего, госпитализированы. В Севастополе пятеро пострадавших, среди них тоже есть один ребенок, два человека доставлены в больницу.Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912211678.html
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912260306.html
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Дарья Буймова
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происшествия, севастополь, евпатория, краснодарский край
Происшествия, Севастополь, Евпатория, Краснодарский край
В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек

В Южном федеральном округе из-за непогоды погиб человек, еще 18 пострадали

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодтопленная набережная в Сочи
Подтопленная набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подтопленная набережная в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали, один погиб в результате непогоды в Южном федеральном округе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По состоянию на 06.00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что человек погиб в Крыму, в этом регионе пострадали еще семеро, двое из них госпитализированы. В Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, из них пятеро, включая несовершеннолетнего, госпитализированы. В Севастополе пятеро пострадавших, среди них тоже есть один ребенок, два человека доставлены в больницу.
Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
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