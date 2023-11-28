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Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма - РИА Новости, 28.11.2023
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02:58 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912260306.html
Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма
Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма - РИА Новости, 28.11.2023
Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма
Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра скоростью до 30... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:58
2023-11-28T02:58
россия
происшествия
камчатский край
магаданская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте института. Уточняется, что такие происшествия, в частности, ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.
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россия
камчатский край
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россия, происшествия, камчатский край, магаданская область
Россия, Происшествия, Камчатский край, Магаданская область
Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте института.
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Вчера, 18:19
Уточняется, что такие происшествия, в частности, ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.
 
РоссияПроисшествияКамчатский крайМагаданская область
 
 
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