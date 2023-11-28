https://ria.ru/20231128/shtorm-1912260306.html

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма - РИА Новости, 28.11.2023

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра скоростью до 30... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:58

2023-11-28T02:58

2023-11-28T02:58

россия

происшествия

камчатский край

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте института. Уточняется, что такие происшествия, в частности, ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.

https://ria.ru/20231127/ochevidets-1912215417.html

россия

камчатский край

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, камчатский край, магаданская область