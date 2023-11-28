https://ria.ru/20231128/shtaty-1912246159.html

Один из штатов США капитулировал перед Россией

Один из штатов США капитулировал перед Россией - РИА Новости, 28.11.2023

Один из штатов США капитулировал перед Россией

Первый из 50 штатов США капитулировал перед победителем — здравым смыслом: правительство Нью-Джерси приостановило действие собственного закона о санкциях против РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:03

сша

россия

нью-джерси

дональд трамп

сергей лавров

санкции в отношении россии

владимир зеленский

аналитика

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Первый из 50 штатов США капитулировал перед победителем — здравым смыслом: правительство Нью-Джерси приостановило действие собственного закона о санкциях против России. Причем сделало это стыдливо, как и полагается проигравшему, по-тихому — еще летом. Просто известно об этом стало только теперь.Вводили эти санкции совершенно не так, а громко и с помпой, поддавшись стадному инстинкту типа "все побежали — и я побежал". Тогда будущее представлялось таким, что "страна-бензоколонка" и "снежная Нигерия" испустит дух, как только благословенный Запад повернется к ней спиной, а русские, лишившись "ИКЕА" и "Диснея", запросят пощады.Поэтому кто ее (Россию) вовремя пнул — тот и молодец. Так мыслил себе жизнь губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи — человек, даже внешне напоминающий стервятника.Справедливости ради нужно отметить, что за это Нью-Джерси не любят и в Америке тоже: за снобизм в сочетании с ограниченностью, за навязчивость и выпендрежность, за болезненное желание следовать моде (а также за то, что живут у пляжа). Настоящее этого штата — быть частью агломерации Нью-Йорка, но "Большое яблоко" защищен от ненависти провинциалов привлекательным образом в культуре, поэтому негатив вида "штат тупых богатых янки" достается Нью-Джерси.И ладно бы местные демократы переживали позор с введением и снятием санкций просто из-за непонимания того, что это на самом деле за страна — Россия, которой они по дурости решили бросить вызов. Они живут, не чуя под собой и собственной страны.Это, вообще-то, не норма, не по-американски, чтобы власти наказывали законопослушных граждан за бизнес с иностранцами, включая русских (а именно это запретили Мерфи и Ко. зарегистрированным в Нью-Джерси компаниям). По-американски — это продавать патроны обеим сторонам конфликта и верить в того бога, который упомянут на долларах.В качестве исключения санкции может накладывать только федеральное правительство США, причем, согласно прежним традициям, оно не должно зацикливаться на наказании тех, у кого есть американский паспорт.В последнее время Вашингтон этим правом злоупотребляет, особенно в отношении России. Но Нью-Джерси — не Вашингтон, и граждане обратились в суд с претензиями и вопросом, с каких это пор каждый штат проводит собственную внешнюю политику. Это почти обвинение в сепаратизме, поэтому руководство Нью-Джерси сдало назад в надежде, что никто особо не заметит.Мы заметили. Но не можем позволить себе шапкозакидательских настроений в стиле Джерси, мол, сегодня — один штат, завтра — вся Америка. Очевидно, прав глава МИД России Сергей Лавров, заявивший вчера на "Примаковских чтениях": когда все закончится (в смысле военная фаза конфликта), большинство своих антироссийских санкций США оставят в силе.Применительно к борьбе за Украину необходимо понимать, что убытки Запада от нее неоднородны: почти все достаются Европе, а Америку только задело вихрем общего энергетического кризиса, который подстегнул инфляцию. Ничего удивительного: наш с американцами товарооборот всегда был подобен ручейку на фоне той Волги-реки, каким было российско-европейское экономическое сотрудничество.Рост сумм в чеках с бензозаправок, конечно, потрепал американцам нервы. Зато потом энергокомпании США получили сверхприбыли, предприятия оборонки — заказы, а избиратели из числа синих воротничков — рабочие места, образовавшиеся из-за переезда европейских производств в Америку.Поэтому, в отличие от Европы, Америке выгодно происходящее — если не всей Америке, то группам влияния внутри нее. Им выгодно не только сдерживание России — они зарабатывают на продолжение конфликта как такового. Даже если кому-то кажется, что Дональда Трампа уже готовы избрать вторично только ради того, чтобы Владимиру Зеленскому пусто было.Внутри и за пределами США санкции обычно критикуют как неэффективный метод, который не приносит заявленного результата — обрушения того или иного "недружественного режима". Стоит Куба, восстанавливается Сирия, крепнет Иран, запускает спутники Северная Корея.Жесткая экономическая удавка не помогла ни против Саддама Хусейна, ни против Слободана Милошевича: пришлось вводить настоящие войска и вести настоящую войну, а в случае с Россией это немыслимо. Вот и потешаются русские со своей стороны Берингова пролива, вот и шутят про санкции обидные шутки, что трактуется многими внутри обеих стран как свидетельство геополитического поражения Вашингтона.Увы, все сложнее. Например, заявленная цель санкций не обязана совпадать с реальностью.Во-первых, их стоит воспринимать как предмет для торга правительства США с властями той или иной страны, которые редко соглашаются самоубиться, но иногда идут на уступки. Вы нам это, а мы отменим ограничения, которые сами же и ввели.Во-вторых, санкции — это привычная для США форма протекционизма. Иногда такие меры выгодны экономике в целом, иногда отдельным ее "капитанам", но кому-нибудь точно выгодны. В этом их смысл.Не все в США из Нью-Джерси. Не все кромешные идиоты. Немало и умных врагов, которые умеют считать деньги. А Вивек Рамасвами, Марджори Тейлор Грин, Джеффри Сакс и другие внутренние критики политики Джо Байдена в отношении России берут деньги из другого окошка и прямыми выгодополучателями украинского конфликта не являются.Это не намек на "русское влияние". Рамасвами, обещающий снять все санкции, шикует на свои. Если бы его финансировали "энергетики" или "оборонщики", он говорил бы иное.Бандитская (в духе Дикого Запада) политика, когда основа бизнеса — сила и шантаж, — отличительная особенность США, которые сами себя назначили мировым шерифом. Поэтому хоть снятие, хоть введение санкций отдельными штатами — это жалкая клоунада, а вот то же самое со стороны федеральных властей было бы свидетельством тектонических сдвигов.Это означало бы, что в шерифе взыграло что-то дороже денег. Но это точно не совесть: в Вашингтоне она стоит недорого.

https://ria.ru/20231126/ssha-1911855836.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

сша

россия

нью-джерси

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сша, россия, нью-джерси, дональд трамп, сергей лавров, санкции в отношении россии, владимир зеленский, аналитика