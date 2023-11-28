https://ria.ru/20231128/shri-lanka-1912333717.html

Эксперты прокомментировали отмену оплаты за визу на Шри-Ланку для россиян

Эксперты прокомментировали отмену оплаты за визу на Шри-Ланку для россиян - РИА Новости, 28.11.2023

Эксперты прокомментировали отмену оплаты за визу на Шри-Ланку для россиян

Туротрасль пока не спешит давать прогнозы роста потока россиян на Шри-Ланку после того, как начали выдавать бесплатные визы, у направления уже достаточно много... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:03

2023-11-28T19:03

2023-11-28T19:03

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Туротрасль пока не спешит давать прогнозы роста потока россиян на Шри-Ланку после того, как начали выдавать бесплатные визы, у направления уже достаточно много конкурентов, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Этот остров – востребованное направление у туристов из России, страна несколько лет назад отменила и другие ограничения, в том числе запустила прямую авиационную перевозку. "В портфеле туроператоров Шри-Ланка входит в топ-6 по популярности после Турции, Египта, Арабских Эмиратов, Таиланда. Это направление круглогодичное, туда также есть бюджетные стыковочные рейсы через страны Ближнего Востока", – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. "Когда была только анонсирована отмена платы за визы на Шри-Ланку, продажи туров туда из России выросли на 10-15 процентов. Однако сейчас прогнозировать, насколько турпоток вырастет, еще сложно, так как у направления появились конкуренты. Если годом ранее стран, куда была прямая перевозка из России, было 34, то сейчас их 41 из 69 ранее открытых", – добавил Горин. В других компаниях также уточняют, что бесплатные визы безусловно положительно скажутся на спросе, однако пока делать прогнозы рано. Тем более, стоимость визы порядка 60 долларов, поэтому сильного уменьшения цен не будет. "Отмена визового сбора как минимум создаст благоприятный информационный фон и позволит привлечь внимание путешественников", – считает коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко.Напомним, власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил ранее во вторник департамент правительственной информации Шри-Ланки.

https://ria.ru/20231128/shri-lanka-1912274533.html

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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, визы, куда можно лететь, отдых на море