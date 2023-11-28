https://ria.ru/20231128/shri-lanka-1912274533.html

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам - РИА Новости, 28.11.2023

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:11

2023-11-28T08:11

2023-11-28T09:33

туризм

новости - туризм

шри-ланка

россия

китай

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887955942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_55af20d00b0e540e3d3c64892d4e08ca.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики. "Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года. <…> Граждане, указанные выше, должны подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку", — говорится в публикации.Туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой, при этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в страну в течение 30 дней.Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, власти хотят получить больше путешественников из этих семи государств и достичь цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.Согласно данным на сайте посольства страны, ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через дипмиссию), 50 долларов (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете).

https://ria.ru/20231022/vizy-1904463948.html

шри-ланка

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, туризм