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Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
08:11 28.11.2023 (обновлено: 09:33 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/shri-lanka-1912274533.html
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам - РИА Новости, 28.11.2023
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:11
2023-11-28T09:33
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики. "Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года. &lt;…&gt; Граждане, указанные выше, должны подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку", — говорится в публикации.Туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой, при этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в страну в течение 30 дней.Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, власти хотят получить больше путешественников из этих семи государств и достичь цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.Согласно данным на сайте посольства страны, ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через дипмиссию), 50 долларов (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете).
https://ria.ru/20231022/vizy-1904463948.html
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новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Китай, Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз гражданам семи стран, включая Россию

© iStock.com / NDStockПолоннарува, Шри-Ланка
Полоннарува, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / NDStock
Полоннарува, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил департамент правительственной информации республики.
«
"Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года. <…> Граждане, указанные выше, должны подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку", — говорится в публикации.
Туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой, при этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в страну в течение 30 дней.
Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, власти хотят получить больше путешественников из этих семи государств и достичь цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.
Согласно данным на сайте посольства страны, ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через дипмиссию), 50 долларов (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете).
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