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Названы три способа найти в смартфоне шпиона - РИА Новости, 28.11.2023
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02:17 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/shpion-1912256761.html
Названы три способа найти в смартфоне шпиона
Названы три способа найти в смартфоне шпиона - РИА Новости, 28.11.2023
Названы три способа найти в смартфоне шпиона
Обнаружить шпионский софт в смартфоне помогут три основных способа, рассказал агентству “Прайм” эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:17
2023-11-28T02:17
технологии
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обнаружить шпионский софт в смартфоне помогут три основных способа, рассказал агентству “Прайм” эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.Первый и самый очевидный — установка антивируса, который выявит и удалит вредоносные программы.Второй — самый затратный по времени, но не менее эффективный: анализ изменения поведения устройства. Если гаджет быстро разряжается, растет расход интернет-трафика, сама по себе включается геолокация, а сообщения отправляются на неизвестные номера, есть все основания заподозрить шпиона. Выловить и удалить его поможет специалист.И, наконец, третий способ, чаще применяемый в качестве дополнительной меры — установка сканера приложений, он зафиксирует подозрительный доступ. О находках пользователь узнает по всплывающему на экране сообщению, и это тоже повод обратиться в сервис, заключил Фомин.
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технологии, смартфон, смартфоны
Технологии, смартфон, Смартфоны
Названы три способа найти в смартфоне шпиона

Эксперт Фомин: для выявления шпионского софта на смартфоне необходим антивирус

© iStock.com / Prostock-StudioСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / Prostock-Studio
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обнаружить шпионский софт в смартфоне помогут три основных способа, рассказал агентству “Прайм” эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
Первый и самый очевидный — установка антивируса, который выявит и удалит вредоносные программы.
Второй — самый затратный по времени, но не менее эффективный: анализ изменения поведения устройства. Если гаджет быстро разряжается, растет расход интернет-трафика, сама по себе включается геолокация, а сообщения отправляются на неизвестные номера, есть все основания заподозрить шпиона. Выловить и удалить его поможет специалист.
И, наконец, третий способ, чаще применяемый в качестве дополнительной меры — установка сканера приложений, он зафиксирует подозрительный доступ. О находках пользователь узнает по всплывающему на экране сообщению, и это тоже повод обратиться в сервис, заключил Фомин.
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