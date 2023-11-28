https://ria.ru/20231128/shpion-1912256761.html

Названы три способа найти в смартфоне шпиона

Названы три способа найти в смартфоне шпиона - РИА Новости, 28.11.2023

Названы три способа найти в смартфоне шпиона

Обнаружить шпионский софт в смартфоне помогут три основных способа, рассказал агентству “Прайм” эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:17

2023-11-28T02:17

2023-11-28T02:17

технологии

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обнаружить шпионский софт в смартфоне помогут три основных способа, рассказал агентству “Прайм” эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.Первый и самый очевидный — установка антивируса, который выявит и удалит вредоносные программы.Второй — самый затратный по времени, но не менее эффективный: анализ изменения поведения устройства. Если гаджет быстро разряжается, растет расход интернет-трафика, сама по себе включается геолокация, а сообщения отправляются на неизвестные номера, есть все основания заподозрить шпиона. Выловить и удалить его поможет специалист.И, наконец, третий способ, чаще применяемый в качестве дополнительной меры — установка сканера приложений, он зафиксирует подозрительный доступ. О находках пользователь узнает по всплывающему на экране сообщению, и это тоже повод обратиться в сервис, заключил Фомин.

https://ria.ru/20231121/smartfon-1910712396.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, смартфон, смартфоны