https://ria.ru/20231128/sholts-1912354674.html
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге - РИА Новости, 28.11.2023
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге
Канцлера Германии Олафа Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:04
2023-11-28T14:04
2023-11-28T15:49
в мире
германия
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте немецкого парламента.Среди прочего речь зашла о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на текущий год для высвобождения замороженного бюджета. Ранее к этой мере прибегли из-за признанных незаконными действий правительства по использованию невостребованных кредитных средств прошлых лет.Уже с самого начала выступления в зале бундестага раздались смешки при признании Шольца, что вопрос с бюджетом до судебного решения "с точки зрения закона был не до конца разъяснен". "Консультации (правительства. — Прим. ред.) еще не окончены, осмотрительность важнее спешки", — заявил канцлер, снова вызвав хохот со стороны оппозиции в лице блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Левой партии и "Альтернативы для Германии" (АдГ).Не обращая внимания на смех, Шольц заверил, что кризис с бюджетом не затронет жизнь простого населения, а социальные выплаты не прекратятся. "Граждане могут положиться на то, что государство данные им обещания выполнит. Мы никого не бросим в свете тех вызовов, с которыми мы сейчас имеем дело", — подчеркнул глава правительства, вызвав этими словами очередную волну смеха. Далее политик повторил излюбленную фразу о том, что Германия стоит на пороге "новой эры", сравнимой с промышленной революцией, чем еще раз развеселил часть слушавших его фракций. "Это просто позор, что мы сегодня от вас услышали и увидели", — резюмировал глава ХДС Фридрих Мерц, выступавший после канцлера. По его словам, сегодня в правительстве находятся люди, ничего не понимающие в профильных направлениях возглавляемых ими министерств. В качестве контрпримера он привел бывшего главу Минфина и "отца евро" Тео Вайгеля, а также внесшего вклад в объединение Европы экс-канцлера Гельмута Коля. Ранее Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Эта мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, а также Фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином, чтобы избежать непосильной нагрузки на бюджет.Этот шаг стал следствием принятого ранее решения Конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении инстанция опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.Отсрочить действие "долгового тормоза" и тем самым снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведет реформу законодательной базы.
https://ria.ru/20231124/germaniya-1911678701.html
https://ria.ru/20231117/bordel-1910205650.html
https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге
Бундестаг высмеял Шольца во время его обращения по поводу бюджетного кризиса
БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости.
Канцлера Германии Олафа Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте
немецкого парламента.
Среди прочего речь зашла о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на текущий год для высвобождения замороженного бюджета. Ранее к этой мере прибегли из-за признанных незаконными действий правительства по использованию невостребованных кредитных средств прошлых лет.
Уже с самого начала выступления в зале бундестага раздались смешки при признании Шольца, что вопрос с бюджетом до судебного решения "с точки зрения закона был не до конца разъяснен".
"Консультации (правительства. — Прим. ред.) еще не окончены, осмотрительность важнее спешки", — заявил канцлер, снова вызвав хохот со стороны оппозиции в лице блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС), а также Левой партии и "Альтернативы для Германии" (АдГ).
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Не обращая внимания на смех, Шольц заверил, что кризис с бюджетом не затронет жизнь простого населения, а социальные выплаты не прекратятся.
"Граждане могут положиться на то, что государство данные им обещания выполнит. Мы никого не бросим в свете тех вызовов, с которыми мы сейчас имеем дело", — подчеркнул глава правительства, вызвав этими словами очередную волну смеха.
Далее политик повторил излюбленную фразу о том, что Германия стоит на пороге "новой эры", сравнимой с промышленной революцией, чем еще раз развеселил часть слушавших его фракций.
"Это просто позор, что мы сегодня от вас услышали и увидели", — резюмировал глава ХДС Фридрих Мерц
, выступавший после канцлера.
По его словам, сегодня в правительстве находятся люди, ничего не понимающие в профильных направлениях возглавляемых ими министерств. В качестве контрпримера он привел бывшего главу Минфина и "отца евро" Тео Вайгеля, а также внесшего вклад в объединение Европы
экс-канцлера Гельмута Коля
.
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Ранее Министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Эта мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, а также Фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения Минфином, чтобы избежать непосильной нагрузки на бюджет.
Этот шаг стал следствием принятого ранее решения Конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении инстанция опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Отсрочить действие "долгового тормоза" и тем самым снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведет реформу законодательной базы.
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