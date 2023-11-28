В Госдуме ответили на идею Киева переименовать крымские города пословицей
Шеремет оценил идею Киева переименовать крымские города: дурак думкой богатеет
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал идею киевских властей о переименовании городов в российском Крыму пословицей "Дурак думкой богатеет, а умный делом".
Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации", вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.
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"Есть очень хорошая пословица "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Пока киевские провокаторы продолжают богатеть своими провокационными заявлениями и дешевыми идеями, российский Крым развивается и укрепляет межнациональное согласие. В российском Крыму все народы живут в дружбе, взаимоуважении и давно уже не обращают внимание на украинских злопыхателей и завистников", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, все попытки киевских властей посеять межнациональную рознь в Крыму обречены на провал.
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"Мы все вместе плывем на устойчивом судне под названием российский Крым, которое способно выдержать любые, даже десятибалльные шторма", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".