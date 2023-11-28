https://ria.ru/20231128/sheremet-1912488680.html

В Госдуме ответили на идею Киева переименовать крымские города пословицей

В Госдуме ответили на идею Киева переименовать крымские города пословицей - РИА Новости, 28.11.2023

В Госдуме ответили на идею Киева переименовать крымские города пословицей

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал идею киевских властей о переименовании городов в российском Крыму пословицей "Дурак думкой... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:01

2023-11-28T20:01

2023-11-28T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал идею киевских властей о переименовании городов в российском Крыму пословицей "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации", вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке. "Есть очень хорошая пословица "Дурак думкой богатеет, а умный делом". Пока киевские провокаторы продолжают богатеть своими провокационными заявлениями и дешевыми идеями, российский Крым развивается и укрепляет межнациональное согласие. В российском Крыму все народы живут в дружбе, взаимоуважении и давно уже не обращают внимание на украинских злопыхателей и завистников", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, все попытки киевских властей посеять межнациональную рознь в Крыму обречены на провал. "Мы все вместе плывем на устойчивом судне под названием российский Крым, которое способно выдержать любые, даже десятибалльные шторма", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231128/krym-1912384809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, госдума рф, оон, владимир путин