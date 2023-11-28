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В Китае 11 человек погибли при обрушении на угольной шахте - РИА Новости, 28.11.2023
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14:55 28.11.2023 (обновлено: 14:57 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/shakhta-1912373224.html
В Китае 11 человек погибли при обрушении на угольной шахте
В Китае 11 человек погибли при обрушении на угольной шахте - РИА Новости, 28.11.2023
В Китае 11 человек погибли при обрушении на угольной шахте
По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате чрезвычайного происшествия на одной из угольных шахт в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:55
2023-11-28T14:57
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ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате чрезвычайного происшествия на одной из угольных шахт в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Сообщается, что инцидент произошел во вторник в 14.40 по местному времени (9.40 мск) на шахте компании Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining. Согласно предварительным данным, причиной гибели людей стало обрушение горных пород. По состоянию на 18.20 по местному времени (13.20 мск) поисково-спасательные работы на месте ЧП были завершены. Точные причины и детали происшествия пока не сообщаются, ведется расследование.
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в мире, китай, россия, хэйлунцзян
В мире, Китай, Россия, Хэйлунцзян
В Китае 11 человек погибли при обрушении на угольной шахте

На северо-востоке Китая 11 человек погибли при обрушении на угольной шахте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате чрезвычайного происшествия на одной из угольных шахт в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что инцидент произошел во вторник в 14.40 по местному времени (9.40 мск) на шахте компании Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining. Согласно предварительным данным, причиной гибели людей стало обрушение горных пород.
По состоянию на 18.20 по местному времени (13.20 мск) поисково-спасательные работы на месте ЧП были завершены. Точные причины и детали происшествия пока не сообщаются, ведется расследование.
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