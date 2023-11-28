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Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона - РИА Новости, 28.11.2023
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18:55 28.11.2023 (обновлено: 19:10 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sevastopol-1912476289.html
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона - РИА Новости, 28.11.2023
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:55
2023-11-28T19:10
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро.Глава государства во вторник принял участие в открытии объектов здравоохранения в регионах в режиме видеоконференции. Президент спросил Развожаева о ситуации в Севастополе."После нашего разговора позавчерашнего там увеличилась подача топлива?" - спросил Путин."Все процессы набрали максимальную скорость", - ответил Развожаев.
севастополь
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севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, владимир путин
Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона

Развожаев доложил Путину о быстром восстановлении Севастополя после циклона

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
Поваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро.
Глава государства во вторник принял участие в открытии объектов здравоохранения в регионах в режиме видеоконференции. Президент спросил Развожаева о ситуации в Севастополе.
"После нашего разговора позавчерашнего там увеличилась подача топлива?" - спросил Путин.
"Все процессы набрали максимальную скорость", - ответил Развожаев.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
СевастопольСильный шторм на Черноморском побережье РоссииМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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