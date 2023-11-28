https://ria.ru/20231128/sevastopol-1912476289.html

Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона

Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона - РИА Новости, 28.11.2023

Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:55

2023-11-28T18:55

2023-11-28T19:10

севастополь

сильный шторм на черноморском побережье россии

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро.Глава государства во вторник принял участие в открытии объектов здравоохранения в регионах в режиме видеоконференции. Президент спросил Развожаева о ситуации в Севастополе."После нашего разговора позавчерашнего там увеличилась подача топлива?" - спросил Путин."Все процессы набрали максимальную скорость", - ответил Развожаев.

севастополь

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севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, владимир путин