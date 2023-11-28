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Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона - РИА Новости, 28.11.2023
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:55
2023-11-28T18:55
2023-11-28T19:10
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что восстановление Севастополя после циклона идет максимально быстро.Глава государства во вторник принял участие в открытии объектов здравоохранения в регионах в режиме видеоконференции. Президент спросил Развожаева о ситуации в Севастополе."После нашего разговора позавчерашнего там увеличилась подача топлива?" - спросил Путин."Все процессы набрали максимальную скорость", - ответил Развожаев.
севастополь
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севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, владимир путин
Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Развожаев доложил Путину о восстановлении Севастополя после циклона
Развожаев доложил Путину о быстром восстановлении Севастополя после циклона