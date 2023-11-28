https://ria.ru/20231128/sevastopol-1912333881.html
В Севастополе без света остаются более тысячи домов
В Севастополе без света остаются более тысячи домов - РИА Новости, 28.11.2023
В Севастополе без света остаются более тысячи домов
Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма в настоящее время остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы завершат к ночи, сообщил во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:53
2023-11-28T12:53
2023-11-28T12:53
сильный шторм на черноморском побережье россии
михаил развожаев
севастополь
происшествия
евпатория
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912001854_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f44a43a32cf9215db7c44f6429263469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма в настоящее время остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы завершат к ночи, сообщил во вторник губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "В энергосетях произошло более 300 аварийных отключений, без света более 1000 домов. Сейчас у специалистов в работе 159 заявок. По данным "Севастопольэнерго", аварийно-восстановительные работы завершатся ориентировочно до 23.00", - сообщил Развожаев.Он отметил, что в городе восстановили поврежденный газопровод низкого давления, расчистили все ливнестоки, убрали 42 упавших дерева и более 100 веток, работа продолжается. Всего для устранения последствий шторма задействованы 109 аварийных бригад - это 313 человек и 101 единица техники. Они работают настолько быстро, насколько это возможно. Кроме того, сейчас идут работы по санитарной очистке города, в этом задействованы 280 человек, написал Развожаев. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231128/krym-1912295341.html
севастополь
евпатория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912001854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f36d1ea61782fee76b99b865ec364869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, севастополь, происшествия, евпатория
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия, Евпатория
В Севастополе без света остаются более тысячи домов
Развожаев: в Севастополе электричество во всех домах восстановят к ночи