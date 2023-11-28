https://ria.ru/20231128/sevastopol-1912333881.html

В Севастополе без света остаются более тысячи домов

В Севастополе без света остаются более тысячи домов - РИА Новости, 28.11.2023

В Севастополе без света остаются более тысячи домов

Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма в настоящее время остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы завершат к ночи, сообщил во... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:53

2023-11-28T12:53

2023-11-28T12:53

сильный шторм на черноморском побережье россии

михаил развожаев

севастополь

происшествия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма в настоящее время остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы завершат к ночи, сообщил во вторник губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "В энергосетях произошло более 300 аварийных отключений, без света более 1000 домов. Сейчас у специалистов в работе 159 заявок. По данным "Севастопольэнерго", аварийно-восстановительные работы завершатся ориентировочно до 23.00", - сообщил Развожаев.Он отметил, что в городе восстановили поврежденный газопровод низкого давления, расчистили все ливнестоки, убрали 42 упавших дерева и более 100 веток, работа продолжается. Всего для устранения последствий шторма задействованы 109 аварийных бригад - это 313 человек и 101 единица техники. Они работают настолько быстро, насколько это возможно. Кроме того, сейчас идут работы по санитарной очистке города, в этом задействованы 280 человек, написал Развожаев. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231128/krym-1912295341.html

севастополь

евпатория

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сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, севастополь, происшествия, евпатория