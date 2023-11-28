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Подвижек в возрождении зерновой сделки нет, заявил посол в Турции - РИА Новости, 28.11.2023
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14:55 28.11.2023 (обновлено: 15:15 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sdelka-1912374053.html
Подвижек в возрождении зерновой сделки нет, заявил посол в Турции
Подвижек в возрождении зерновой сделки нет, заявил посол в Турции - РИА Новости, 28.11.2023
Подвижек в возрождении зерновой сделки нет, заявил посол в Турции
Подвижек в возрождении черноморской зерновой инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского продовольствия, заявил посол РФ в Турции Алексей... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:55
2023-11-28T15:15
турция
россия
в мире
зерновая сделка
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Подвижек в возрождении черноморской зерновой инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского продовольствия, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, до сих пор нет никаких подвижек в возрождении зерновой инициативы… Наша часть пакета находится на нулевом уровне. ООН прилагает усилия, но они безрезультатны. Проблема заключается в том, что Запад продолжает вводить и сохранять санкции в отношении продовольствия и удобрений из России", - приводит слова дипломата газета Daily Sabah.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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турция, россия, в мире, зерновая сделка
Турция, Россия, В мире, Зерновая сделка
Подвижек в возрождении зерновой сделки нет, заявил посол в Турции

Посол России в Турции: подвижек в возрождении зерновой сделки нет

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий в зернохранилище в Киевской области
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий в зернохранилище в Киевской области. Архивное фото
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Подвижек в возрождении черноморской зерновой инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского продовольствия, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, до сих пор нет никаких подвижек в возрождении зерновой инициативы… Наша часть пакета находится на нулевом уровне. ООН прилагает усилия, но они безрезультатны. Проблема заключается в том, что Запад продолжает вводить и сохранять санкции в отношении продовольствия и удобрений из России", - приводит слова дипломата газета Daily Sabah.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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