https://ria.ru/20231128/schenok-1912298288.html

В Омске спасли щенка с пятью лапами

В Омске спасли щенка с пятью лапами - РИА Новости, 28.11.2023

В Омске спасли щенка с пятью лапами

Сотрудники омского муниципального приюта во время отлова собак нашли и спасли щенка с пятью лапами, рассказали в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:45

2023-11-28T10:45

2023-11-28T13:18

омск

хорошие новости

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ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники омского муниципального приюта во время отлова собак нашли и спасли щенка с пятью лапами, рассказали в пресс-службе учреждения.Специалисты приехали по заявке и обнаружили, что один из щенков в стае бродячих собак не может быстро передвигаться."Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок — инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки. На улице такие неповоротливые не выживают", — отметили в приюте.Щенка забрали в приют, где ему дали кличку Снежок. Ему планируют найти хозяев, но для начала животное пройдет медобследование. Пятую лапу ему, скорее всего, придется ампутировать."Добавочная конечность у собачки — это порок развития врожденный. Начинается в области локтевого сустава. Нужно сделать рентген и посмотреть, нет ли противопоказаний (к ампутации. — Прим. ред.). Собака совершенно контактная, добрая", — сообщили в приюте.Сейчас его сотрудники ищут волонтера на автомобиле или сопровождающего, чтобы свозить щенка в клинику.

https://ria.ru/20231123/kotenok-1911346948.html

омск

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омск