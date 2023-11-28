https://ria.ru/20231128/schenok-1912298288.html
В Омске спасли щенка с пятью лапами
В Омске спасли щенка с пятью лапами - РИА Новости, 28.11.2023
В Омске спасли щенка с пятью лапами
Сотрудники омского муниципального приюта во время отлова собак нашли и спасли щенка с пятью лапами, рассказали в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:45
2023-11-28T10:45
2023-11-28T13:18
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ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники омского муниципального приюта во время отлова собак нашли и спасли щенка с пятью лапами, рассказали в пресс-службе учреждения.Специалисты приехали по заявке и обнаружили, что один из щенков в стае бродячих собак не может быстро передвигаться."Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок — инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки. На улице такие неповоротливые не выживают", — отметили в приюте.Щенка забрали в приют, где ему дали кличку Снежок. Ему планируют найти хозяев, но для начала животное пройдет медобследование. Пятую лапу ему, скорее всего, придется ампутировать."Добавочная конечность у собачки — это порок развития врожденный. Начинается в области локтевого сустава. Нужно сделать рентген и посмотреть, нет ли противопоказаний (к ампутации. — Прим. ред.). Собака совершенно контактная, добрая", — сообщили в приюте.Сейчас его сотрудники ищут волонтера на автомобиле или сопровождающего, чтобы свозить щенка в клинику.
https://ria.ru/20231123/kotenok-1911346948.html
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омск
В Омске спасли щенка с пятью лапами
Омский приют спас щенка с пятью лапами
ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники омского муниципального приюта во время отлова собак нашли и спасли щенка с пятью лапами, рассказали в пресс-службе учреждения.
Специалисты приехали по заявке и обнаружили, что один из щенков в стае бродячих собак не может быстро передвигаться.
"Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок — инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки. На улице такие неповоротливые не выживают", — отметили в приюте.
Щенка забрали в приют, где ему дали кличку Снежок. Ему планируют найти хозяев, но для начала животное пройдет медобследование. Пятую лапу ему, скорее всего, придется ампутировать.
«
"Добавочная конечность у собачки — это порок развития врожденный. Начинается в области локтевого сустава. Нужно сделать рентген и посмотреть, нет ли противопоказаний (к ампутации. — Прим. ред.). Собака совершенно контактная, добрая", — сообщили в приюте.
Сейчас его сотрудники ищут волонтера на автомобиле или сопровождающего, чтобы свозить щенка в клинику.
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