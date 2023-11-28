https://ria.ru/20231128/schaste-1912262614.html

Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Россияне рассказали, что им нужно для счастья - РИА Новости, 28.11.2023

Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Россияне заявляют, что для счастья им необходимо повышение уровня жизни, пенсий и зарплат (28%), а также доступная медицина (12%) и снижение цен (10%),... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:57

2023-11-28T03:57

2023-11-28T03:58

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россияне заявляют, что для счастья им необходимо повышение уровня жизни, пенсий и зарплат (28%), а также доступная медицина (12%) и снижение цен (10%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. На вопрос о том, что нужно сделать государству, чтобы люди стали более счастливыми, россияне ответили, что для счастья нужно повышение уровня жизни, пенсий и зарплат (28%). Также большая часть ответов касалась реализации социальных гарантий, создания комфортных условий для жизни и развития (доступная качественная медицина – 12%; доступное качественное образование – 7%; социальная политика – 6%; доступное жилье – 5%; забота о людях – 4%). Сделать россиян счастливее способно и решение экономических проблем (снижение цен – 10%; развитие экономики, создание рабочих мест – по 6%; снижение налоговой нагрузки – 2%). Часть опрошенных полагают, что чтобы стать счастливее, нужен мир и уверенность в светлом будущем (окончание СВО – 9%; стабильность, уверенность в завтрашнем дне – 3%; развитие страны – 2%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20231124/putin-1911512264.html

https://ria.ru/20231119/prazdnik-1910355679.html

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общество, россия, вциом