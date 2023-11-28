https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912270520.html

Источник отверг обвинения в адрес Турции в обходе антироссийских санкций

Источник отверг обвинения в адрес Турции в обходе антироссийских санкций - РИА Новости, 28.11.2023

Источник отверг обвинения в адрес Турции в обходе антироссийских санкций

Обвинения в адрес Турции в помощи России обойти санкции беспочвенны, Анкара не участвует в этом процессе, принципиальная позиция страны неоднократно доносилась... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:19

2023-11-28T07:19

2023-11-28T07:19

россия

анкара (провинция)

турция

в мире

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

ибрагим калын

массачусетский технологический институт

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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Обвинения в адрес Турции в помощи России обойти санкции беспочвенны, Анкара не участвует в этом процессе, принципиальная позиция страны неоднократно доносилась до западных партнеров, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Министерство финансов США ранее сообщило, что замминистра Брайан Нельсон посетит Турцию для обсуждения режима санкций против России. По данным агентства Блумберг, США, в частности, обеспокоены отказом Турции присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний и грозят турецким компаниям вторичными санкциями. Это второй визит в Турцию Нельсона, который в министерстве финансов курирует "борьбу с терроризмом и финансовую разведку". "Абсолютно беспочвенные обвинения в отношении Турции, которые не имеют под собой никаких доказательств. Мы не участвуем в обходе санкций против России", - заявил собеседник агентства. По его словам, принципиальная позиция Анкары в вопросе санкций против России неоднократно объяснялась лидерам западных стран. "Мы с первого дня конфликта на Украине заняли посредническую позицию, сохраняя одинаковые, доверительные отношения с нашими близкими соседями. Под руководством господина президента (Тайипа Эрдогана) предпринимаются активные посреднические усилия для того, чтобы добиться прекращения огня. В условиях посредничества Анкара не может отказаться от сбалансированной позиции, мы неоднократно объясняли это нашим западным партнерам", - уточнил он. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МВД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912269214.html

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html

россия

анкара (провинция)

турция

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россия, анкара (провинция), турция, в мире, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, массачусетский технологический институт