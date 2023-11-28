Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома
Сийярто: ЕС не примет решения о санкциях против российского атома из-за Венгрии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия выступила против очередного предложения внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику, Будапешт не согласится на это никогда, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Соответствующее предложение, по его словам, было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС.
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"Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Такой запрет, отметил он, фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе
Сийярто напомнил, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана — 416 тонн. "В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - отметил министр.
Глава венгерского МИД снова раскритиковал планы ЕС ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий на экономику сообщества от предыдущих одиннадцати. По его словам, из-за вреда, вызванного санкциями, европейскую экономику характеризуют "провал и неудачи".
На прошлой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложила совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.