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Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома - РИА Новости, 28.11.2023
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02:27 28.11.2023 (обновлено: 02:40 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html
Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома
Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома - РИА Новости, 28.11.2023
Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома
Венгрия выступила против очередного предложения внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику, Будапешт не согласится на это никогда, заявил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:27
2023-11-28T02:40
венгрия
россия
сша
петер сийярто
евросоюз
facebook
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия выступила против очередного предложения внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику, Будапешт не согласится на это никогда, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Соответствующее предложение, по его словам, было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС.&quot;Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики&quot;, - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Такой запрет, отметил он, фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективеСийярто напомнил, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана — 416 тонн. "В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - отметил министр.Глава венгерского МИД снова раскритиковал планы ЕС ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий на экономику сообщества от предыдущих одиннадцати. По его словам, из-за вреда, вызванного санкциями, европейскую экономику характеризуют "провал и неудачи".На прошлой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложила совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231119/slovakiya-1910340758.html
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венгрия, россия, сша, петер сийярто, евросоюз, facebook, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook, Санкции в отношении России
Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

Сийярто: ЕС не примет решения о санкциях против российского атома из-за Венгрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия выступила против очередного предложения внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику, Будапешт не согласится на это никогда, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Соответствующее предложение, по его словам, было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС.
«

"Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

Такой запрет, отметил он, фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе
Сийярто напомнил, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана — 416 тонн. "В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - отметил министр.
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Глава венгерского МИД снова раскритиковал планы ЕС ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий на экономику сообщества от предыдущих одиннадцати. По его словам, из-за вреда, вызванного санкциями, европейскую экономику характеризуют "провал и неудачи".
На прошлой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложила совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью РИА Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: санкции против России не достигли целей
16 октября, 10:00
 
ВенгрияРоссияСШАПетер СийяртоЕвросоюзFacebookСанкции в отношении России
 
 
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