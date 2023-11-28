https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html

Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома - РИА Новости, 28.11.2023

Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

Венгрия выступила против очередного предложения внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику, Будапешт не согласится на это никогда, заявил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:27

2023-11-28T02:27

2023-11-28T02:40

венгрия

россия

сша

петер сийярто

евросоюз

facebook

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия выступила против очередного предложения внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику, Будапешт не согласится на это никогда, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Соответствующее предложение, по его словам, было выдвинуто на заседании глав МИД стран ЕС."Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Такой запрет, отметил он, фундаментально вредил бы безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективеСийярто напомнил, что США за полгода закупили у России рекордное количество урана — 416 тонн. "В то же время здесь, в Брюсселе, некоторые хотят ввести санкции против ядерной энергетики. Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС", - отметил министр.Глава венгерского МИД снова раскритиковал планы ЕС ввести 12-й пакет антироссийских санкций без анализа негативных последствий на экономику сообщества от предыдущих одиннадцати. По его словам, из-за вреда, вызванного санкциями, европейскую экономику характеризуют "провал и неудачи".На прошлой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложила совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231119/slovakiya-1910340758.html

https://ria.ru/20231016/siyyarto-1902916809.html

венгрия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, сша, петер сийярто, евросоюз, facebook, санкции в отношении россии