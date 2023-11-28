https://ria.ru/20231128/samolet-1912369655.html
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова
Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:45
2023-11-28T14:45
2023-11-28T15:25
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болгария
скопье
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской страны в Северную Македонию на саммит ОБСЕ вызвано важностью этой встречи."Принятое решение – открыть воздушное пространство для российской делегации, которой нужно прибыть в Скопье, потому что вы знаете, насколько важна эта встреча в Скопье для сохранения ОБСЕ", - сказала она на полях СМИД НАТО.
https://ria.ru/20231127/obse-1912108083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, скопье, сергей лавров, обсе, нато
В мире, Болгария, Скопье, Сергей Лавров, ОБСЕ, НАТО
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова
МИД Болгарии объяснил разрешение пролета самолета Лаврова важностью саммита ОБСЕ