https://ria.ru/20231128/samolet-1912369655.html

В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова

В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023

В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:45

2023-11-28T14:45

2023-11-28T15:25

в мире

болгария

скопье

сергей лавров

обсе

нато

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской страны в Северную Македонию на саммит ОБСЕ вызвано важностью этой встречи."Принятое решение – открыть воздушное пространство для российской делегации, которой нужно прибыть в Скопье, потому что вы знаете, насколько важна эта встреча в Скопье для сохранения ОБСЕ", - сказала она на полях СМИД НАТО.

https://ria.ru/20231127/obse-1912108083.html

болгария

скопье

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болгария, скопье, сергей лавров, обсе, нато