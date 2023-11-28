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В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
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14:45 28.11.2023 (обновлено: 15:25 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/samolet-1912369655.html
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова
Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:45
2023-11-28T15:25
в мире
болгария
скопье
сергей лавров
обсе
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской страны в Северную Македонию на саммит ОБСЕ вызвано важностью этой встречи.&quot;Принятое решение – открыть воздушное пространство для российской делегации, которой нужно прибыть в Скопье, потому что вы знаете, насколько важна эта встреча в Скопье для сохранения ОБСЕ&quot;, - сказала она на полях СМИД НАТО.
https://ria.ru/20231127/obse-1912108083.html
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в мире, болгария, скопье, сергей лавров, обсе, нато
В мире, Болгария, Скопье, Сергей Лавров, ОБСЕ, НАТО
В Болгарии объяснили открытие неба для самолета Лаврова

МИД Болгарии объяснил разрешение пролета самолета Лаврова важностью саммита ОБСЕ

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль заявила, что разрешение пролета самолета главы российского МИД Сергея Лаврова над воздушным пространством балканской страны в Северную Македонию на саммит ОБСЕ вызвано важностью этой встречи.
«

"Принятое решение – открыть воздушное пространство для российской делегации, которой нужно прибыть в Скопье, потому что вы знаете, насколько важна эта встреча в Скопье для сохранения ОБСЕ", - сказала она на полях СМИД НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики
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В миреБолгарияСкопьеСергей ЛавровОБСЕНАТО
 
 
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